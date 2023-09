Trein botst op aanhanger, spoor ligt bezaaid met dakpannen

Een auto met een aanhanger is donderdagmorgen op het spoor beland in Prinsenbeek. De aanhanger is vervolgens geraakt door een trein. In die Sprinter naar Dordrecht zaten ongeveer vierhonderd reizigers. Zij worden geëvacueerd en stappen over in een andere trein. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Hoe de auto met aanhanger op het spoor stil kon vallen, is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde bij een spoorwegovergang aan de Spoorstraat. In de aanhanger zaten dakpannen, die liggen verspreid over het spoor. Een spoorwegboom staat door de klap op omvallen. Tussen Breda en Dordrecht rijden er geen treinen. Ook de op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er geen treinen. Treinreizigers kunnen omrijden via Roosendaal en er rijden vervangende bussen tussen Lage Zwaluwe en Breda. Op deze plek gebeuren vaker ongelukken. Ook vorig jaar kwam een bestelbus met een aanhanger op het spoor terecht. De bestuurder nam toen de bocht te kort, waardoor hij vast kwam te zitten. Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De verwachting is dat het treinverkeer rond kwar over elf weer kan rijden.

Foto: Tom van der Put / SQ Vision

Foto: Tom van der Put / SQ Vision

Foto: Tom van der Put / SQ Vision