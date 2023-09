106 boerenbedrijven in Brabant aangemeld voor uitkoopregelingen

Tot nu toe zijn 106 boerenbedrijven in Brabant vrijwillig aangemeld voor de uitkoopregeling waarmee de rijksoverheid de uitstoot van stikstof drastisch wil verminderen. Daarbij zijn ook bedrijven van dezelfde eigenaar. Als al die boeren echt stoppen zou dat al een flinke deuk in de stikstofuitstoot betekenen.

Stop je vrijwillig met je bedrijf en laat je je uitkopen of wacht je op andere regelingen om bijvoorbeeld milieuvriendelijker door te gaan? Veel boeren moeten momenteel bedenken wat hun antwoord op die vraag is.

'Woest aantrekkelijk' zouden die uitkoopregelingen volgens minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) zijn. Of genoeg boeren daar ook zo over denken, blijft nog even de vraag. Landelijk hebben 500 boeren zich aangemeld.

Er zijn twee soorten uitkoopregelingen:

53 Brabantse boeren hebben zich aangemeld voor de regeling Lbv-plus voor de zogeheten piekbelasters. Dat zijn de bedrijven die zorgen voor de meeste stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden. Landelijk zijn er 3000 piekbelasters.

26 boeren hebben zich aangemeld voor de Lbv-regeling. Deze bedrijven zijn geen piekbelasters maar willen toch stoppen.

27 boeren hebben zich aangemeld, maar nog niet gekozen tussen beide regelingen.

De aanmelders zijn als volgt verdeeld:

Varkenshouderijen 51 procent

Pluimveehouderijen 24 procent

Melkveehouderijen 17 procent

Kalverhouderijen 8 procent

Uiteindelijk beslist de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke regeling van toepassing is. De boer maakt alleen een inschatting. Boeren die zich hebben aangemeld zijn niet verplicht om zich daadwerkelijk uit te laten kopen. Als hij toch niet mee wil doen met de regeling, kan dat gewoon.

De provincie heeft een team van deskundigen samengesteld om boeren te helpen bij hun keuze. Dat team ging in juli aan de slag en heeft tot nu toe 28 aanvragen voor een kennismakingsgesprek gekregen.

De Lbv en Lbv-plus zijn maar tijdelijk beschikbaar. De Lbv tot 1 december 2023, de Lbv-plus tot 5 april 2024. Momenteel wordt ook nog gewacht op regelingen waarmee boeren hun bedrijf milieuvriendelijker kunnen maken, zodat ze door kunnen met hun bedrijf.

