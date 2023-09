Dankzij deze Tilburgse moestuin eet Danny gezond (en gratis)

Ruim een op de drie mensen wil best gezonder eten, maar doet dat niet omdat het er niet van komt of gewoon te duur is, zo blijkt uit onderzoek. In de Groeituin 013 wordt gezond eten en samenzijn makkelijker gemaakt, en dat merkt Danny, die woont in de daklozenopvang. "Het gaat een stuk beter met mij sinds ik hier ben."

Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed onderzoek naar de redenen voor mensen om toch te kiezen voor voedsel dat minder gezond is. Bijna de helft van de mensen die gezonder zouden willen eten (46%) vindt het moeilijk om ongezond eten te laten staan bij stress. Een iets kleiner deel (43%) kan ongezond eten lastig laten staan als het in huis is en 17% geeft aan gezonder eten niet te kunnen betalen.

Gratis groente

In de GroeiTuin013 in Tilburg kunnen deze mensen terecht. De groep van meer dan 100 vrijwilligers die in de moestuin werkt bestaat uit liefhebbers en mensen die een begeleide dagbesteding nodig hebben. Bijkomend voordeel: als je in de moestuin werkt, mag je de groente gratis meenemen.

Onder hen ook meerdere mensen die zelf geen geld hebben om groenten te kopen. "Dat zeggen mensen niet meteen, maar het blijkt vaak na een paar gesprekken", vertelt Susan van den Nieuwelaar van GroeiTuin013. "We merken een toeloop van mensen die de groente die ze mee mogen nemen goed kunnen gebruiken."

Biologisch en gezond

Een van de vrijwilligers in de moestuin is Danny. Hij woont in een daklozenopvang, en omdat hij een WIA uitkering heeft is er geen ruimte om af en toe een extraatje te kopen. Hier kan dat wel, elke keer neemt Danny wat groente mee naar huis.

"Het kost niks en is allemaal biologisch en gezond", aldus Danny. En dat heeft duidelijk effect: "Ik ben een heel stuk gezonder gaan eten hierdoor."

Armoedestress

Van den Nieuwelaar benadrukt ook het sociale aspect van de moestuin. "Het is ook een plek om de armoedestress achter je te laten. Je netwerk, je sociale kring, ook dat wordt vaak wat minder groot als je minder geld hebt. Maar in de moestuin komt iedereen samen.

Geldt dat ook voor Danny? "Zeker, het gaat een stuk beter met mij sinds ik hier ben. Het is echt een relaxte plek!"