Kraaiende hanen drijven ouderen tot wanhoop: 'Mensen sterven hier sneller'

Ze zijn de wanhoop nabij in woonzorgcentrum Heidestede in Sint Willebrord. Tientallen kraaiende hanen, kakelende kippen en kuikens houden Jan Markes (80) en zijn medebewoners al tijden uit hun slaap. “Hulpbehoevende oudjes doen hier geen oog meer dicht. We worden er knettergek van.” En tot overmaat van ramp neemt het pluimvee in het Processiepark voor hun deur alleen maar toe.

“De situatie is onhoudbaar geworden. Er zitten hier zo’n veertig hanen die rond half vier ’s morgens beginnen te kraaien. Vervolgens gaat het de hele dag onophoudelijk door, op een paar meter afstand van onze appartementen. Er wonen hier kwetsbare mensen die hun nachtrust hard nodig hebben maar die wordt wreed verstoord”, vertelt Jan Markes. Een bewoonster die anoniem wil blijven, verzamelde onlangs veertig handtekeningen bij de mensen in het complex. Bij toeval voor elke haan één. “Ik heb ze twee weken geleden aangeboden bij de gemeente, maar daarna hoor je er niks meer van. We voelen ons niet serieus genomen.”

"Ze vreten de bloemetjes van de graven."

Overal waar je kijkt, lopen hanen en kippen in het park. Ze klimmen over de balustrades van de balkons van de beneden appartementen van Heidestede. Ook op het naastgelegen kerkhof blijken de dieren kind aan huis. De hanen en kippen zitten er al jaren. De eerste kippen waren van kapelaan Ad de Bok die de kippen in zijn tuin hield. Hij overleed twintig jaar geleden en toen zijn de dieren gaan rondzwerven en hebben een boel kleintjes gekregen. “Ze vreten de bloemetjes van de graven. Het zijn er gewoon te veel”, verzucht vrijwilliger Tiny Jaspers. Volgens Tiny heeft de gemeente in verleden verschillende pogingen gedaan om de kippen en hanen te vangen. Hij wijst naar een vangkooi die inmiddels buiten gebruik is. “Ik denk dat ze de moed hebben opgegeven. De mensen die de kippen kwamen vangen, kregen op hun donder van mensen uit de omgeving.” Volgens de bewoners is de kooi ook meerdere keren gesaboteerd door de pluimvee-voorstanders.

"De burgemeester zou hier eens moeten slapen."

Jan Markes: “Ze worden volop gevoerd. Ik zie regelmatig mensen met kippenvoer en oud brood in het park. Daar komen ook weer ratten op af. Ik denk niet dat deze dierenvrienden zich realiseren wat ze aanrichten. Ik durf wel te zeggen dat mensen hier sneller doodgaan, omdat ze geen rust krijgen.” De bewoners van Heidestede hebben regelmatig aan de bel getrokken bij de gemeente. Jan: “Dan zeggen ze dat ze er werk van maken en vervolgens gebeurt er niks. We hebben ook de Rijdende Rechter in proberen te schakelen maar die zijn afgehaakt, omdat de gemeente weigert mee te werken. Het is gewoon niet meer te doen. De burgemeester zou hier zelf eens een nachtje moeten komen slapen.”

"We houden de situatie in de gaten."

De gemeente Rucphen laat weten met de kippenoverlast in het Processiepark bekend te zijn. "De gemeente houdt de situatie in de gaten en heeft al eerder diverse maatregelen genomen zoals het vangen van kippen", aldus een woordvoerster. Wil jij jouw verhaal over Sint Willebrord met ons delen? Dat kan. Verslaggevers Erik Peeters en Raoul Cartens en redacteur Robert te Veele zijn van maandag 11 september tot en met vrijdag 15 september in Sint Willebrord. Je bent welkom in Gemeenschapshuis De Lanteern. Je kan ons ook mailen op [email protected] of app ons op 040-2949492