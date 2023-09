Wietexperiment gaat nu écht van start in Tilburg en Breda

Het veelbesproken wietexperiment gaat op 15 december na jaren van voorbereiding echt beginnen. De proef waarbij legale telers wiet zullen leveren aan coffeeshops, werd meerdere keren uitgesteld.

Bij de wietproef wordt gekeken of ook de inkoop legaal kan worden. Het experiment trapt af met twee legale telers die zullen leveren aan coffeeshops in Breda en Tilburg.

Minister Kuipers van Volksgezondheid had eerder dit jaar aangekondigd dat de aanloopfase met drie telers zou starten, maar de derde teler is niet op tijd klaar. "Voor het behouden van draagvlak voor het experiment, hebben wij besloten om af te wijken van de voorwaarde dat minimaal drie telers gereed moeten zijn", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

De leveranciers mogen alleen legale wiet aan de coffeeshops leveren. Maar de coffeeshops mogen bij uitzondering in de aanloopfase ook nog hun gedoogde producten van oude leveranciers verkopen.

Aanloopfase

Met het wietexperiment wil het kabinet nagaan of legaliseren mogelijk is. Bij de proef zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid en de criminaliteit.

Het gaat in december eerst om de aanloopfase, schrijven de demissionaire ministers Dilan Yesilgöz (Justitie) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een Kamerbrief. Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen.