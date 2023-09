Joyca runt garageboetiek in haar eigen PC Hooftstraat: 'Het is mijn droom'

Exclusieve kleding, glinsterende tassen en bling-bling-schoenen. De boetiek van Joyca (59) in Sint Willebrord zou niet misstaan in een van de bekendste winkelstraten van Nederland. “Ik heb hier mijn eigen stukje PC Hooftstraat”, lacht de charmante eigenaresse terwijl ze trots haar opmerkelijke garagewinkeltje opent.

Joyca zit al jaren in de mode, maar het was voor haar een droom om een eigen boetiek in een garage te beginnen. "Mode is mijn lust en mijn leven. Dit is wat ik graag doe." Inwoners staan deze ochtend in de rij nog voordat de Willebrordse de rolluiken van haar garage opent.

Terwijl de boetiek voor mensen buiten het dorp nog een bijzondere aanblik is, zijn de inwoners van het Sint Willebrord er inmiddels aan gewend. “Eigenlijk staan mensen hier nergens van te kijken. Zo lang het aanslaat en gezellig is, komen ze graag langs. Bovendien kennen ze me hier allemaal. Als ze het ergens niet mee eens zijn, laten ze het trouwens ook merken hoor. Dat is typisch iets van hier.”