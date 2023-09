Martijn solliciteerde zich een ongeluk, maar heeft eindelijk een stageplek

Martijn Koster (18) uit Eindhoven zocht als mbo'er een stageplek, hij is bezig met een ICT-opleiding. Maar hoeveel brieven hij ook schreef, hoeveel mailtjes hij ook stuurde en hoe vaak hij er ook achteraan belde: het lukte hem maar niet een plek te vinden. En hij was niet de enige: er is een groot tekort aan stageplekken voor met name mbo'ers. Na een oproep van zijn teamleider heeft hij nu eindelijk een stageplek.

Martijn doet de studie Software Developer bij Summa ICT. Als hij de opleiding heeft afgerond, is hij softwareontwikkelaar. In het tweede jaar moeten alle studenten zelf een stageplek zoeken. Maar dat bleek haast onmogelijk. Hij solliciteerde bij tientallen bedrijven waar hij bijvoorbeeld zou kunnen helpen bij het maken van websites en apps. "Eerst mailde ik en als ik geen reactie kreeg dan belde ik na drie dagen." De druk om een plek te vinden nam steeds verder toe. "Toen ben ik nog vaker gaan bellen." Maar een plek vond hij niet. De redenen van een afwijzing waren altijd hetzelfde. “Als reactie krijg je dat ze vol zitten, of dat ze geen hulp kunnen bieden tijdens de stage.” Ook kreeg hij vaak te horen dat een bedrijf liever een hbo'er kiest, en dat steekt: “Ze zeggen wel dat de regels voor mbo en hbo gelijk zijn, maar in de praktijk is dat dus niet zo.”

De afwijzingen werkten enorm demotiverend voor Martijn. “Je wil heel erg graag, maar als je zo vaak wordt afgewezen denk je op een gegeven moment: wat heeft dit voor zin?” Martijn ging zelfs twijfelen aan zijn studiekeuze. “Overal hoor je dat er een tekort aan ICT'ers is, maar ik kon nog niet eens een stageplek vinden.” Martijn is niet de enige die in zak en as zat. Zo'n vijftig studenten van zijn opleiding hadden voor de vakantie nog geen plek gevonden, merkte Leon Meijl, teamleider Summa ICT. “Ik zag al die teleurgestelde studenten en dacht, hier moet ik iets mee. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt moeten er gewoon plekken zijn waar ook zij kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Ze hebben praktijkervaring nodig en er is genoeg werk op hun niveau.” Leon plaatste een oproep op LinkedIn en riep bedrijven op om voor meer stageplekken te zorgen voor deze groep. Alleen al bij ICT waren er vijftig studenten zonder stageplek. Door de oproep en 'heel veel te netwerken', meldden bedrijven zich en verzamelde Martijn een nieuwe lijst met bedrijven waar hij contact mee kon opnemen.

