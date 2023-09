Jeroen Dijsselbloem blikt terug op één jaar burgemeesterschap

Afgelopen woensdag was het precies een jaar geleden dat Jeroen Dijsselbloem (57) werd geïnstalleerd als burgemeester van Eindhoven. Een baan waarvan hij al droomde toen hij voor de PvdA nog minister van Financiën was. Terug naar de regio waar hij vandaan komt: geboren in Eindhoven, opgegroeid in Son en Breugel. Hij lijkt zich als een vis in het water te voelen als eerste burger van Eindhoven. In de talkshow KRAAK van Omroep Brabant blikt Dijsselbloem terug op zijn eerste jaar in Eindhoven.

Dijsselbloem was 19 jaar oud toen hij Brabant verliet. Hij ging studeren in Wageningen, waar hij een mensenleven lang woonde. "Hier ben ik geworteld, hier ga ik nooit meer weg," zei hij ooit tegen de Volkskrant. Maar toen een verslaggever Omroep Brabant vorig jaar na zijn voordracht bij hem op bezoek ging en opmerkte dat hij mooi woonde reageerde hij: "Ja hè, en hier gaan we dus weg." Voor Eindhoven had hij het over en hij liet meteen al weten dat hij zich voor twee periodes van zes jaar aan de stad wil verbinden. De stad uit zijn verleden werd de stad van zijn toekomst. Verder in KRAAK

