Wieler- en schaatsploeg van Team Jumbo-Visma gaan uit elkaar

De wieler- en schaatsploeg van Team Jumbo Visma gaan los van elkaar verder. De gecombineerde ploeg bestond sinds 2014. Eerder dit jaar maakte Jumbo bekend te stoppen als hoofdsponsor. De nu zo succesvolle wielerploeg is veel internationaler dan het schaatsteam, daarom zoeken beide een ander soort hoofdsponsor.

Schaatscoach Jac Orie maakte vrijdag in Rotterdam bekend dat de ploegen uit elkaar gaan. "Het wielerteam is steeds internationaler geworden, waardoor het beter is om uit elkaar te gaan", lichtte Orie toe. Het schaatsteam gaat verder onder leiding van Orie en Sven Kramer. Orie houdt de leiding over de sporttechnische kant, Kramer gaat de zakelijke kant doen. De wielerploeg (Blanco Pro Cycling) gaat verder onder leiding van Richard Plugge.

"In 2014 zijn we aan een uniek concept begonnen: een oer-Hollandse sportploeg die 365 dagen per jaar zichtbaar is. Deze samenwerking heeft ons veel gebracht: de schaatsploeg kon zijn positie in de wereldtop behouden en de wielerploeg behoort sinds enkele jaren eveneens tot de absolute wereldtop", vertelde Orie.

Internationaler

Die successen op de fiets zorgden ervoor dat de wielerploeg zich steeds internationaler werd, waarmee het 'oer-Hollandse' element in de samenwerking een beetje verdween. "De wielerploeg heeft inmiddels een veel internationalere focus en aantrekkingskracht gekregen. Dat maakt dat de zoektocht naar een hoofdsponsor voor beide teams verschillend", legt ploegleider Richard Plugge uit.

Het wielerteam is op dit moment oppermachtig. Team Jumbo-Visma won dit jaar de Giro d'Italia, Tour de France en lijkt in de Vuelta het hele podium te gaan bezetten. "We hebben door de aanstaande verandering veel gesprekken gevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat het voor de toekomst van beide ploegen aantrekkelijker is om zelfstandig verder te gaan met een eigen sponsor", legt Plugge uit.

Houdoe Jumbo

Hij is Jac Orie dankbaar voor de goede samenwerking. "Ook ben ik Jumbo en de familie Van Eerd dankbaar voor de support die ze altijd hebben gegeven. Ik ben dan ook blij dat Jumbo als Founding Partner betrokken blijft bij de wielerploeg." Jumbo richt zich daarbij vooral op talentontwikkeling en gezamenlijke maatschappelijke projecten.

Volgens deskundigen stak Jumbo jaarlijks zo'n 20 miljoen euro in sportsponsoring. Een jaar geleden raakte Jumbo-directeur Frits van Eerd, die ook een groot sportliefhebber is, betrokken bij een witwasonderzoek in de motorsport. Van Eerd trad terug als CEO en Ton van Veen volgde hem op.

De nieuwe directeur kondigde begin deze zomer aan met nagenoeg alle sportsponsoring te stoppen, te beginnen met de motorsport, gevolgd door de wieler- en schaatsploeg en ook Max Verstappen rijdt volgend seizoen zonder Jumbo-logo in de Formule 1.

Enorme prijzenkast

De sportsponsoring heeft de Brabantse supermarktketen veel gebracht. Het was een klein familiebedrijf, maar het is nu de tweede supermarkt van Nederland, deels omdat Jumbo zo vaak in beeld kwam. De door de supermarkt gesponsorde teams en sporters sleepten de ene na de andere titel binnen.

In de afgelopen acht jaar hebben de schaats- en wielerploegen zestien olympische medailles gewonnen, de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España in het wielrennen en de vele mondiale en Europese titels in het schaatsen. Tel daarbij de wereldtitels van Max Verstappen in de Formule 1 en wereldtitels van motorcrosser Jeffrey Herlings bij op en je mag stellen dat de prijzenkast van Jumbo uit z'n voegen barst.

