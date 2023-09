Man wordt gemarteld met boormachine en strijkijzer: bijna vier jaar cel

De 47-jarige Himmet P. uit Breda, die eind 2018 betrokken was bij de marteling van een stel in Wernhout, moet 3 jaar en 9 maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdag bepaald.

Het gebeurde allemaal in een grote villa aan de Wernhoutseweg in Wernhout. Drugscrimineel P. runde in een schuur bij dat huis een hennepdrogerij. Hij bood een stel met geldproblemen een woonplek aan in de villa, als zij in ruil daarvoor in de gaten zouden houden of er niks geks gebeurde met de drogerij.

Toch ging het mis op 22 november 2018. De schuur werd opengebroken en het overgrote deel van de wiet bleek gestolen. Tot grote schrik van P., die als de dood was dat zijn opdrachtgevers hem als schuldige zouden zien. Hij besloot daarom de schuld in de schoenen van het stel te schuiven.

Diezelfde nacht keerde Himmet P. terug naar de villa, samen met twee andere mannen. Eenmaal binnen, werd de man van het stel door de twee 'hulpjes' meegesleept naar de badkamer. Daar werd hij eerst geslagen en geschopt. Toen de man volhield dat hij niks met de diefstal te maken had, werd hij met een schroevendraaier in zijn been gestoken en sneden de mannen met een stanleymes in zijn handen en benen.

Meerdere schoten

Later zetten de mannen ook nog een strijkijzer tegen zijn been, doorboorden ze zijn knieschijf en drukten ze meerdere peuken uit op zijn armen en benen. In zijn wonden strooiden ze zout. Vervolgens vuurde een van de mannen meerdere schoten af met een pistool. De kogelhulzen lieten ze aan zijn vriendin zien. Ze vertelden haar dat ze de man hadden doodgeschoten. Ook de vrouw kreeg meerdere klappen.

Uiteindelijk besloot het drietal te vertrekken. De man bleef zwaargewond achter op de vloer van de badkamer. Bij hem ontbraken meerdere tanden. Ook had hij snijwonden, tweedegraads brandwonden en gaten in zijn knieschijf en benen.

De rechter legde Himmet P. vrijdag een gevangenisstraf op van 45 maanden. Hij mishandelde de man weliswaar niet zelf, maar was wel betrokken bij de plannen daarvoor. Ook greep hij niet in toen de man in de villa werd gemarteld en gaf hij de vrouw wél zelf de nodige klappen. De twee mannen die Himmet P. hielpen, zijn nooit opgepakt.

