Bungeejump ging 30 jaar geleden vreselijk mis: Mike (22) kwam om het leven

‘Instructeur springt dood tegemoet’ en ‘Elastiekspringer (22) valt dood voor ogen van Haperts publiek’ waren de krantenkoppen in september 1993. Tijdens de Boerenmert op zondag 19 september in Hapert ging het gruwelijk mis tijdens het bungeejumpen. De 22-jarige instructeur Mike van Wordragen uit Den Bosch kwam om het leven toen hij losraakte van het elastiek en van ruim 30 meter hoogte op de Markt viel.

Honderden mensen waren precies dertig jaar geleden getuige van de dodelijke sprong. Ondanks het gevaarlijke imago en filmpjes van sprongen met slechte afloop uit het buitenland, blijkt in Nederland sinds de introductie van bungeejumpen eind jaren tachtig maar één dode te zijn gevallen bij deze attractie: in Hapert in 1993 dus.

Hij wilde als instructeur laten zien dat je ook salto’s kunt maken tijdens de sprong. Daarom was hij niet op drie plekken vastgemaakt aan het elastiek, zoals gebruikelijk, maar alleen rond zijn middel.

Rond tien over twee maakte Mike zijn sprong. Bungeejumpen was een nieuw fenomeen in Nederland en dus keken honderden of misschien wel duizenden toeschouwers toe. Mike sprong van het 52 meter hoge platform, bereikte het diepste punt en veerde weer terug.

Net naast luchtkussen

Maar geschrokken toeschouwers zagen toen dat Mike tijdens de beloofde salto’s los kwam van het elastiek. Van ruim 30 meter hoogte stortte hij vervolgens naar beneden en kwam met een harde dreun op de Markt terecht, wrang genoeg net naast het luchtkussen.

Mike was op slag dood. Het gebied rond de kraan werd meteen afgezet met hekken met zeil, zodat omstanders geen zicht meer hadden op het gruwelijke tafereel. Voor de acht leden van het team van G-Force Promotions en voor mensen uit het publiek die daar behoefte aan hadden, werd geestelijke bijstand geregeld.

Mert ging door

De Boerenmert werd niet afgelast. Dit vanwege het grote aantal mensen, zo’n 25.000 tot 30.000, dat op de been was in de straten van Hapert. Maar de stemming was er wel uit.

Het materiaal van de bungeejump bleek na controle in orde. Er was niets kapot of gescheurd en alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Bij elke springer werden de bevestigingen steeds door meerdere medewerkers gecontroleerd.

Onoplettendheid werd Mike fataal

De conclusie was dan ook dat de instructeur zijn dodelijke val aan zichzelf te wijten heeft gehad. Bij hem was een karabijnhaak niet vastgedraaid en niemand had dat gezien. Waarschijnlijk omdat men erop vertrouwde dat een instructeur wel weet hoe hij zich moet vastmaken. Maar die onoplettendheid werd hem fataal.

OPROEP: Was jij erbij in 1993 en wil je je verhaal delen? Of heb je foto's van die dag? Stuur ons een mail.

Het NOS Journaal en NOS Actuele Zaken berichtten op 19 september 1993 uitgebreid over de dodelijke sprong.