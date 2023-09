112-nieuws: steekpartij op azc in Budel • man rijdt door na botsing

01.06

Bij een steekpartij op het asielzoekerscentrum in Budel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt. Volgens de politie had hij een conflict met een andere bewoner en werd hij 'mogelijk gestoken'. De man werd in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen.

Een man is opgepakt. De steekpartij wordt nog verder onderzocht.