Juf die stiekem met klas naar Efteling ging, vecht ontslag aan: 'Topuitje'

De docente die in maart dit jaar twee busjes met verstandelijk beperkte leerlingen stiekem meenam naar de Efteling, gaat in hoger beroep tegen haar school. De juf is namelijk op staande voet ontslagen, nadat uitkwam dat ze geheime 'Efteldingen' had gedaan. En dat vindt ze niet terecht. "Het was een topuitje", vertelt advocaat Diederik van Tellingen. "Haar intenties waren goed."

"Haar intentie was echt goed", begint advocaat Van Tellingen te vertellen. "Maar los daarvan zitten er ook een paar onwaarheden in hoe het verhaal nu is gebracht." Zo stiekem zou het bijvoorbeeld niet zijn: de juf had het overlegd met de directeur. "Die vond beide uitjes, naar Space Expo én de Efteling, een goed idee." Alleen vond hij de Efteling te duur en zou dat niet eerlijk zijn richting andere klassen. Daarnaast zou ze nooit hebben gezegd dat de leerlingen hun mond moesten houden.

Helaas. Bovenstaand scenario leek ervoor te zorgen dat de Efteldroom van de lerares van de Professor Dumontschool in Amsterdam werkelijkheid zou worden, tot een van de leerlingenbusjes geflitst werd op de A2. Daar viel de geheime missie door de mand: dat is natuurlijk niet richting Noordwijk. De juf, die verantwoordelijk was voor de groep van 15 verstandelijk beperkte leerlingen, werd op staande voet ontslagen.

Stel: je bent juf op het speciaal onderwijs, je wilt eigenlijk heel graag met je kids naar de Efteling, maar je school vindt dat te duur. Dan kun je ervoor kiezen om 'gewoon' naar iets goedkopers te gaan, zoals de Space Expo in Noordwijk, of je kunt stiekem tóch gaan. Na een dagje uitleven in het Land van Laaf, schrijf je dan gewoon een nieuwsbrief waarin je oreert over hoe leuk de Space Expo was en vraag je de kinderen om hun mond te houden. Voila: niemand die het hoeft te weten.

Dat het stiekeme feestje goed bedoeld was, blijkt volgens Van Tellingen ook wel uit de financiële bijdrage die de begeleiders hebben geleverd. Een van hen heeft uit eigen zak begeleid. "Het voelde echt als een once in a lifetime-ding. Die begeleider vond het zo leuk voor de kinderen, dat-ie dit graag wilde doen." De meeste leerlingen hebben het namelijk verder niet breed en komen soms zonder ontbijt naar school.

Het idee was dus leuk, maar de uitvoering gaat ver buiten de regels van de school. Ouders wisten niet waar hun kinderen uithingen, er was te weinig begeleiding mee, leerlingen droegen geen polsbandjes, konden makkelijk weglopen en kunnen over het algemeen niet zwemmen. Als klap op de vuurpijl schreef de juf wel een nieuwsbrief aan haar collega's. Hoe ontzettend leuk de Space Expo in Noordwijk was. En dat is natuurlijk gewoon jokken.

"Dat had ze niet moeten doen", geeft haar advocaat toe. "Maar daar heeft ze ook haar excuses voor aangeboden." Volgens Van Tellingen steekt zijn cliënt weldegelijk haar hand in eigen boezem en mag iedereen zeggen dat ze een stomme fout heeft gemaakt. Maar ontslaan op staande voet, met een vervormd verhaal waardoor zij in een kwaad daglicht komt te staan, is volgens de vrouw buiten proportie.

Tijdens het hoger beroep wil de juffrouw de onwaarheden rechtzetten. "Haar goede bedoelingen verdwijnen compleet naar de achtergrond", zegt haar advocaat. "En dat valt haar heel zwaar."

