Willem II heeft een nieuwe trainer: Belg Peter Maes tekent voor één seizoen

Willem II heeft Peter Maes aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 59-jarige Belg is de opvolger van Reinier Robbemond, die anderhalve week geleden na de nederlaag tegen NAC Breda (1-4) werd ontslagen. Maes tekende een contract tot de zomer van volgend jaar, zo meldt de Tilburgse voetbalclub uit de Keuken Kampioen Divisie.

Oud-doelman Maes trainde in België tal van ploegen waaronder KV Mechelen, Lokeren en Racing Genk. Met die laatste twee clubs kwam hij uit in de Europa League, terwijl hij met Lokeren twee keer de Belgische beker won.

"Willem II is een historische club, de entourage in het stadion is geweldig en de faciliteiten bij de club zijn zeer professioneel", laat Maes via zijn nieuwe werkgever weten. "Na de gesprekken met Martin van Geel bleek er een goede klik te zijn tussen mij als hoofdtrainer en de club."