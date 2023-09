Buurt geschokt na explosie bij politieman: 'Mevrouw, u moet naar binnen!'

Een harde klap, glasgerinkel en vervolgens een hele hoop rook. De 78-jarige Riet heeft geen oog meer dicht gedaan na de vuurwerkaanslag bij het huis van haar buurman. "Er hing een soort mistveld van rook op straat. Agenten riepen: 'Mevrouw, u moet naar binnen. Dit is levensgevaarlijk!'"

Nog wat bleekjes opent Riet haar voordeur. "Ik lag al in bed en schrok wakker van een hele harde klap. Ik dacht: wat is dat nou?!" In het donker is de 78-jarige vrouw naar haar voordeur gelopen. "Ik keek door het raam en zag een soort mistveld van rook buiten op straat. 'Dit is niet goed', dacht ik. Mijn hond bleef maar tekeer gaan."

Riet had ondertussen ook haar jas en schoenen aangetrokken, maar werd door de politie terug naar binnen gestuurd. "Ze riepen vanuit de auto 'Mevrouw u moet naar binnen. Dit is levensgevaarlijk! Ik ben zo bij u.'" Daarna is de wijkagent bij Riet komen kijken. "Ik heb daarna niet meer geslapen," vertelt ze aangedaan.

Buurvrouw Saskia stond te douchen op het moment van de aanslag. "Ik hoorde een hele harde knal en glasgerinkel. En ik zag een rookwolk bij het huis vandaan komen." Samen met haar partner ging ze de straat op om, net als alle andere buren, te gaan kijken wat er aan de hand was. "Toen zag ik het beschadigde rolluik. Vervolgens kwam de politie. Ze riepen dat we terug naar binnen moesten. De boel werd afgezet met linten."

De buurtbewoners vertellen dat de eigenaar van het huis een politieman is. Maar wat hij precies doet bij de politie, weet niemand. “Hij heeft nooit een uniform aan. Ik vermoed dat hij bij een speciale eenheid zit," zegt een vrouw die haar hond uitlaat. "Ik vind het echt heel triest. Echt verschrikkelijk. Het is een hele keurige, sympathieke man. Hij doet niemand kwaad."

Verder zeggen buurtbewoners dat dit niet het eerste keer is dat er wat gebeurt bij het huis. Op camerabeelden van 7 september is te zien dat twee mannen aan de zijkant van het huis lopen. Eén van hen draagt een bivakmuts. De één helpt de ander over de schutting, de tuin in. Wat er daarna gebeurt, is niet te zien.

Op beelden van zondagavond zijn opnieuw twee mannen te zien die iets in de voortuin leggen, dat vervolgens aansteken en wegrennen. Waarna een explosie volgt. De politie doet geen uitspraken over de bewoner van het huis.

Buurtbewoners vertellen dat het de laatste weken onrustig is in de wijk in Breda-Noord. Een groep van zo’n zeven jongens tussen de 15 en 18 jaar zou voor onrust zorgen. Zo zijn er in korte tijd meerdere containers en deelscooters in brand gestoken en werden een fiets in elkaar getrapt.