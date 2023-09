Nieuwe asielzoekers voor één nacht in hotel, omdat het te druk is bij azc

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat nieuwe asielzoekers voor één nacht opvangen in het Fletcher Hotel De Kempen in Reusel. Het gaat om maximaal 68 vluchtelingen die in een soort 'wachtkamer' zitten voordat ze kunnen worden geregistreerd bij het azc in Budel. Het is de enige plek in ons land waar straks asielzoekers voor één nacht worden opgevangen, nog voordat zij aangemeld zijn.

De vluchtelingen komen aan het einde van de middag vanuit het azc in Ter Apel. Vanwege de grote drukte bij de registratie van vluchtelingen bij het azc in Ter Apel en Budel maken zij een tussenstop voor één nacht bij het hotel in Reusel. "Bij het azc in Budel kunnen geen asielzoekers worden opgevangen die nog door de 'aanmeldstraat' moeten, daarom is er voor deze optie gekozen", vertelt een woordvoerder van het COA.

Mogelijk ook statushouders in hotel

Na de overnachting vertrekken de asielzoekers naar die zogenoemde aanmeldstraat op het azc. Daar worden ze geregistreerd. Het is niet de bedoeling dat zij na die registratie terug naar het hotel gaan. De asielzoekers worden daarna in een ander azc opgevangen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste asielzoekers tijdelijk worden opgevangen bij het hotel. Op 26 september wordt de buurt bijgepraat, een week later praat de gemeenteraad er nog over. Het is de bedoeling dat het hotel voor een jaar wordt ingezet als 'wachtkamer'. De gemeente bekijkt nog of er ook statushouders in het hotel opgevangen kunnen worden.

Enige korte opvangplek

Fletcher Hotel de Kempen meldde zichzelf als opvangplek na een oproep van het COA aan hotels om kamers beschikbaar te stellen. Het is straks de enige plek in Nederland waar asielzoekers in een soort 'wachtkamer' worden opgevangen nog voordat zij zich gemeld hebben bij de aanmeldstraat. Eerder werd volgens een woordvoerder een hotel in Berkel-Enschot gebruikt als overlooplocatie voor asielzoekers die nog niet geregistreerd stonden.

Nederland kent twee asielzoekerscentra met een aanmeldstraat waar nieuwe asielzoekers geregistreerd kunnen worden: Ter Apel en Budel. De druk op beide azc's is al tijden hoog.