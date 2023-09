Diandro vluchtte uit brandend huis na aanslag: 'Nu naar beneden! Snel!'

Het raam van het huis aan de Scheldestraat in Breda is dichtgetimmerd na de aanslag van maandagnacht (foto: Eva de Schipper). Buurtbewoners zijn geschokt over de aanslag op het huis aan de Scheldestraat in Breda (foto: Eva de Schipper). Volgens Diandro is een molotovcocktail bij het huis naar binnen gegooid (foto: Eva de Schipper). Volgende 1/3 Het raam van het huis aan de Scheldestraat in Breda is dichtgetimmerd na de aanslag van maandagnacht (foto: Eva de Schipper).

De schrik zit er goed in bij de bewoners van het huis aan de Scheldestraat in Breda waar maandagnacht een soort molotovcocktail naar binnen werd gegooid. "Binnen twee minuten stond alles in lichterlaaie", vertelt zoon Diandro (28). Hij twijfelde geen moment, wekte zijn moeder en broers en ontruimde het huis.

“Ik lag op de bank te slapen toen het gebeurde", vertelt zoon Diandro (28) dinsdagochtend. "Eerst ging een baksteen door het raam heen. Vervolgens zag ik een felle flits. Ik denk aan een molotovcocktail, want ik rook benzine. Ik liet mezelf op de grond vallen en trok snel een deken over me heen om te beschermen. Die deken plakte vanwege de hitte aan mijn rug. Ik ben meteen naar boven gerend en heb daar iedereen wakker gemaakt. Nu naar beneden, zo snel mogelijk!”

"In twee minuten tijd stond alles in lichterlaaie."

De vlammen verspreidden zich volgens Diandro 'niet normaal snel'. Hij vraagt zich hardop af wie hen wat zou willen aandoen en waarom. Twee jaar geleden gooide iemand ook al een baksteen door een raam van het huis. Dat gebeurde rond dezelfde tijd. "Ik heb al mijn broertjes gevraagd: hebben jullie problemen met iemand? Maar niets." Het gezin is opgevangen door buren. "Die stonden gelijk voor ons klaar, dat is echt mooi." De bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandwonden die Diandro bij de brand opliep, zijn verzorgd. De brandweer heeft het vuur geblust. De politie doet onderzoek.

"Je denkt heel de tijd: wanneer gebeurt er iets nog ergers?"

Moeder Marisca (48), die hier nu al 25 jaar woont, spreekt van 'de schrik van haar leven'. "Je voelt je niet veilig meer. Je denkt heel de tijd: wanneer gebeurt er iets nog ergers?" Ze kon na de aanslag niet meer slapen. "Je denk alleen maar: wie, wat, waar en waarom?"

"Dit is een aanslag op mijn familie, dat pik ik niet."

Een overbuurvrouw zegt dat op camerabeelden te zien is hoe maandagnacht een jongen op z’n gemakje kwam aanlopen. "Hij liep wat heen en weer. Daarna zie je dat hij tegenover het huis van de slachtoffers die iets aansteekt en daarna naar het huis loopt. Daar gooit hij dat voorwerp daar naar binnen." Vlak daarna zou iemand anders - "een jong gastje" - foto's hebben gemaakt van de brand. “Ik ben blij dat we nog leven", verzucht Diandro. "Als ik die persoon te pakken krijg... Dit is een aanslag op mijn familie, dat pik ik niet." LEES OOK: Bewoners vluchten uit huis nadat iemand iets brandbaars naar binnen gooit

De omgeving van het huis aan de Scheldestraat in Breda is afgezet (foto: Perry Roovers/SQ Vision).