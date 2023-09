Jolanda wordt ziek van de warmte in haar appartement: 'Ik woon in een kas'

Het is warm en heel erg benauwd in het appartement van Jolanda Schreuders. Het is bij haar binnen warmer dan buiten, zo was het vorige week 32 graden. Het is zo warm dat Jolanda lichamelijk helemaal op is: “Ik word hier doodziek, ik slaap slecht en ben enorm chagrijnig.” Volgens een onafhankelijke architect is het gebouw verkeerd ontworpen, maar verhuurder BrabantWonen legt de schuld vooral bij de bewoners.

Dertien maanden geleden is het nieuwe complex aan de Guido Gezellelaan in Den Bosch opgeleverd. Het klonk heel mooi voor Jolanda: ‘de duurzaamste en energiezuinigste flat van Den Bosch’. “Ik was helemaal enthousiast. Was, want nu word ik hier alleen maar ziek van de hitte. Letterlijk ziek, ik ben lichamelijk helemaal op.”

Maandagavond is het 25,1 graden bij Jolanda binnen, het voelt heel drukkend en benauwend aan. Een week eerder was het binnen nog 32 graden. “Warm in de winter, koelen in de zomer, dat was de bedoeling van dit duurzame gebouw. Maar in mijn geval is het nóg heter in de zomer”, zegt ze gefrustreerd.

“We kunnen het klimaat niet beheersen. Het is te warm in de augustus en september, de zon staat dan recht op onze ramen.” Het appartement van Jolanda is aan twee kanten volledig van glas, veertien meter in totaal, waardoor bij een beetje zon het appartement opwarmt 'als een soort kas'.

Maar een onafhankelijke architect uit Schijndel beoordeelt anders. Hij heeft zijn bevindingen op papier gezet en deze mail is in handen van Omroep Brabant. “Onze conclusie is helder; er is te veel glas aanwezig en een adequate zonwering ontbreekt. De verhouding tussen open en dichte vlakken is te ver doorgeschoten naar de keuze voor glas.” Zo zijn twee kanten van het appartement volledig van glas, en ook nog eens niet het best isolerende glas.

“Een kort bezoek aan jouw appartement spreekt boekdelen. Hier moet wat gebeuren; dit is geen leefklimaat”, schrijft de architect. “Mogelijk helpt een folie op de buitenzijde van de beglazing, eventueel gecombineerd met een buitenzonwering.” Maar dat mogen de bewoners zelf niet doen.

BrabantWonen erkent dat een aantal bewoners last hebben van de warmte en zegt te gaan onderzoeken wat ze er aan kunnen doen. Maar het probleem ligt volgens een woordvoerder ook bij onwetende bewoners omdat die niet met het nieuwe klimaatsysteem om kunnen gaan. “In overleg met bewoners gaan we kijken of een extra informatiebijeenkomst nodig is.”

Volgens Jolanda krijgt ze al maanden geen reactie van BrabantWonen en wordt ze genegeerd. “Maar sinds het spandoek heb ik opeens een afspraak met ze. Ze willen wel dat ik het spandoek weghaal, maar die gaat pas weg als het opgelost is.”

LEES OOK:

35 euro stookkosten per maand en waarschijnlijk nog geld terugkrijgen ook

Drie jaar in de kou met gezondheidsklachten: ‘Stijve vingers en extra pijn'