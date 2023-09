Kitty is terminaal en werd vliegtuig uitgezet, nu krijgt ze toch geld terug

Bijna een maand geleden zette een piloot van Transavia de terminaal zieke Kitty Trepels uit het vliegtuig omdat ze er te ziek en te slap uit zou zien. Transavia heeft nu toegezegd dat de kosten worden vergoed en een bloemetje gestuurd. Het bijbehorende kaartje is bij Kitty totaal verkeerd gevallen. "Ik ben echt verbouwereerd. Dit stuur je toch niet naar een terminaal zieke?"

Sindsdien wil Kitty dat Transavia haar tegemoet komt in de gemaakte kosten. Pas nadat de redactie van RTL Nieuws vorige week belde met de vliegtuigmaatschappij, is er contact. Er werd Kitty een bosje bloemen beloofd en er zou ook een gesprek tussen Kitty en Transavia volgen.

De 60-jarige Kitty uit Uden boekte in augustus een vakantie naar Menorca. Dertien jaar geleden werd bij Kitty borstkanker ontdekt en sindsdien heeft ze vele chemokuren gehad. Ze wilde op het Spaanse eiland Menorca afscheid nemen van vrienden die daar wonen. Dat afscheid kwam er niet omdat de piloot van Transavia vond dat ze er ziek en broos uitzag. Hij weigerde haar mee te nemen, zelfs toen een verpleegkundige aangaf dat Kitty prima kon vliegen.

Dinsdag kreeg ze eindelijk een telefoontje van de vliegtuigmaatschappij waarin is toegezegd dat de kosten van de reis worden vergoed. "Ik vind het geld belangrijk, maar ik vind het even belangrijk dat ik van ze te horen krijg waarom ik niet mee mocht. Niet voor mezelf. Ik kan waarschijnlijk niet meer op reis, maar voor andere chronische patiënten. Dan weten ze waar ze in dit soort gevallen aan toe zijn."