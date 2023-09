Tilburger die ruim vijftig dagen vastzat in Spaanse cel is vrijgelaten

Een 35-jarige Tilburger die wekenlang in Spanje vastzat op verdenking van terrorisme, is dinsdag vrijgelaten. Zijn familie en een mensenrechtenorganisatie probeerden hem al lange tijd vrij te krijgen, omdat de man volgens hen onschuldig is. Woensdag start hier in Nederland een rechtszaak over.

Mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch (MRWN) meldt dinsdag dat de man weer op vrije voeten is. Die organisatie maakte vorige week bekend de Nederlandse staat aan te klagen omdat de Tilburger onterecht werd vastgehouden. Gevaar voor nationale veiligheid

Rayan werd op 24 juli gearresteerd in een hotel in Burgos, een stad in het noorden van Spanje, toen hij samen met zijn vrouw op vakantie was. Op het politiebureau kreeg hij te horen dat hij een gevaar zou vormen voor de Spaanse nationale veiligheid en dat hij een inreisverbod kreeg voor dat land. Hij zou volgens de Spaanse autoriteiten lid zijn van een terreurcel in Arnhem en werd daarom vastgezet. Een woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie liet eerder weten geen idee te hebben waar Spanje de verdenking vandaan haalt. Zelf zegt Rayan dat hij in de problemen is gekomen doordat Nederland onjuiste informatie heeft gedeeld met Spanje. Zijn advocaat heeft na de arrestatie een hoger beroep ingediend om de Tilburger vrij te krijgen, maar dat werd afgewezen door de rechter. Herenigd met gezin

Na een lange periode van onzekerheid wordt Rayan nu toch met zijn gezin herenigd. Waarom de Spaanse autoriteiten dat besloten hebben is onduidelijk. Ondanks Rayans vrijlating zet MRWN de rechtszaak gewoon door. Hij staat namelijk nog steeds in verschillende landen op de terreurlijst en kan dus ieder moment weer opnieuw in de problemen komen. De rechtszaak zal morgen gaan over de onjuiste informatie die is verspreid, en de onwil van de Nederlandse staat om de onschuld van Rayan aan de Spaanse autoriteiten te verduidelijken. Ook wil MRWN weten hoe het komt dat honderden onschuldige burgers op een terreurlijst staan en wat de overheid gaat doen om dat op te lossen. *Uit privacy-overwegingen gebruiken we niet de echte naam van Rayan. LEES OOK:

