Al ruim vijftig dagen vast in een Spaanse cel: 'Mijn leven is vernietigd'

Het conflict rond de 35-jarige Rayan uit Tilburg, die al eenenvijftig dagen vastzit in een Spaanse cel op verdenking van terrorisme, loopt verder op. De Spaanse autoriteiten verdenken hem ervan dat hij lid is van een terreurcel in Arnhem. Zelf zegt hij dat hij in de problemen is gekomen doordat Nederland onjuiste informatie heeft gedeeld met Spanje. "Ik snap niet wat ik verkeerd heb gedaan en waardoor ik in deze situatie terecht ben gekomen. Mijn leven zoals ik het kende, is gewoon vernietigd."

Op het politiebureau kreeg Rayan te horen dat hij een gevaar zou vormen voor de Spaanse nationale veiligheid en een inreisverbod heeft voor dat land. Tijdens een hoorzitting werd verteld dat hij lid zou zijn van een islamitisch-jihadistische groep uit Arnhem. Sindsdien zit hij vast in een detentiecentrum in Valencia.

Eind juli was Rayan samen met zijn vrouw onderweg naar Marokko voor een vakantie. Nadat ze een nacht hadden doorgebracht in een hotel in Noord-Spanje, werd de Tilburger gearresteerd.

Zijn dagen brengt hij door op de binnenplaats in de hitte, samen met zo'n vijftig anderen. "We kunnen een pakje kaarten krijgen, een bal of een dambord. Verder is hier niets", vertelt hij als we hem bellen. "Er zijn drie wasbakken, daar wast iedereen zijn kleren. Douchen gebeurt met z'n allen, op vaste tijden, net als eten. De enige plek waar je privacy hebt, is op de wc. Als je in je emotie zit, ziet iedereen dat, dat is heel lastig."

Rayan deelt zijn cel met vijf anderen. "Daar is geen airco of ventilatie, alleen een klein raampje dat openstaat. Er staan drie stapelbedden en een wc", zo omschrijft hij de ruimte.

Soms is de sfeer tussen de gevangenen grimmig. Ongewild raakte hij een paar keer betrokken bij ruzies of gevechten. "Het is beter je mond te houden, omdat je anders in de problemen komt."

Zijn advocaat heeft na de arrestatie een hoger beroep ingediend om de Tilburger vrij te krijgen, maar dat werd afgewezen door de rechter. Momenteel wordt er verder geprocedeerd. "Maar echt uitzicht om hier weg te komen heb ik niet op dit moment", zegt hij somber.