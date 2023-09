Alleenstaande hoogbejaarden opgelicht: vrouw uit Nistelrode aangehouden

Een vrouw van 24 uit Nistelrode is aangehouden, omdat ze in België vooral alleenstaande hoogbejaarden zou hebben opgelicht. Ook twee landgenoten zitten vast voor deze helpdeskfraude.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Belgisch Limburg zijn slachtoffers voor zeker 100.000 euro opgelicht. De Belgische justitie brengt het drietal in verband met minstens vijftien en mogelijk negentien fraudezaken in Vlaanderen, waaronder meerdere in Hasselt, Bilzen en Tongeren.

De drie verdachten werden vorige week dinsdag opgepakt in het Belgische Sint Niklaas. Het gaat behalve om de vrouw uit Nistelrode om mannen van negentien en twintig uit Arnhem.

De slachtoffers werden gebeld door iemand die zich uitgaf als medewerker van de financiële instelling waar zij klant zijn. Beweerd werd dat door een verdachte transactie een groot bedrag naar het buitenland was overgeschreven. Een medewerkster zou langskomen om het geld terug te boeken.

Nepmedewerkster nam pas mee

Deze nepmedewerkster wist vervolgens het bankpasje en de pincode van de bejaarden in handen te krijgen, waarmee geld van de rekening van het slachtoffer werd gepind. Ook werden er dure aankopen mee gedaan.

Bij de arrestatie, in een winkelcentrum in Sint Niklaas, hadden de drie verdachten volgens justitie veel geld op zak, evenals spullen die ze eerder die dag buit had gemaakt. "Ze waren er met een gestolen bankpas aan het shoppen", zei een woordvoerster van het OM in Belgisch Limburg. Ze verwacht dat er nog meer zaken zullen worden aangemeld. "Er komen steeds nieuwe meldingen binnen. Het zijn er waarschijnlijk nog meer, omdat mensen zich soms schamen om zich te melden", zei ze.