Jonge boeren zijn blij verrast met handreiking kabinet

Veel is nog onduidelijk, maar het demissionaire kabinet had op Prinsjesdag zowaar goed nieuws voor de landbouw. Voor jonge boeren en tuinders komt 100 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld om ze te helpen bij het overnemen van een agrarisch en met name duurzaam bedrijf.

“Ik ken de details nog niet, maar op voorhand ben ik wel blij met deze handreiking van het ministerie.” Dit zegt Teun Vereijken. De 23-jarige student is vice voorzitter van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK). Deze organisatie behartigt de belangen van jonge boeren, boerinnen en tuinders. Het BAJK maakte zich in juli nog zorgen over de eigen achterban. Door de val van het kabinet en het uitblijven van een landbouwakkoord, leek het erop dat (onder anderen) jonge boeren aan hun lot zouden worden overgelaten. Volgens Vereijken is de miljoenenregeling waarmee de regering nu op de proppen komt een onverwacht, maar noodzakelijk steuntje in de rug. Zelf is hij nog niet zover om het glastuinbouwbedrijf van zijn vader en oom in Beek en Donk over te nemen. Eerst wil Vereijken zijn studie afronden en daarnaast jonge boeren en tuinders bijstaan. Eén van hen is Jamie van ’t Hoff, die met zijn vriendin Mandy van Mersbergen dichtbij een overname van de melkveehouderij van haar ouders is.

"Ik ben zeker benieuwd naar die regeling voor jonge boeren."

"Ik hoorde eind van de middag dat die regeling eraan zit te komen. Ook ik ken de details niet en weet evenmin of ik hiervoor in aanmerking kom, maar ik ben er zeker benieuwd naar”, laat de 27-jarige boer uit Babyloniënbroek weten. Als kleine jongen al trok Van 't Hoff het leven op de boerderij. Die hang heeft hij altijd gehouden. Zo sterk dat hij al eens probeerde om een bedrijf over te nemen. Dat ketste toen af. Met de onderneming van zijn schoonouders gaat het wel lukken. Verwacht echter niet dat die overname in een vloek en een zucht wordt geregeld. “Er komt heel wat bij kijken. Op de eerste plaats: emotie. Vooral bij de partij die het bedrijf uiteindelijk kwijtraakt. Die heeft het vaak van generatie op generatie opgebouwd en die ziet nu hoe een ander ermee aan de slag gaat en er wellicht een andere draai aan gaat geven”, vertelt Van 't Hoff.

"De gunfactor speelt een grote rol."

Ook financieel kan een bedrijfsopvolging je niet in de koude kleren gaan zitten. “Als koper moet je niet alleen over geduld, maar ook over voldoende geld beschikken. Verder speelt bij zo’n operatie vaak de gunfactor mee, al wil je als nieuwe eigenaar de ander ook niet met lege handen achterlaten. Daarom is het goed om heel veel met elkaar hierover te praten. We hebben er ook baat bij dat een bedrijfscoach ons begeleidt.”

"Wij genieten van onze koeien en ons duurzaam bedrijf."