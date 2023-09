Drugsboot Moerdijk was werk van 'Pablo Icecobar': 16 jaar cel geëist

Politie en justitie denken dat de Mexicaan Pavel N. (40) de baas was van diverse crystal methlabs in ons land de voorbije jaren. Ook de beruchte drugsboot in de dorpshaven van Moerdijk was mogelijk door hem opgezet. "I'm the biggest ice producer in Europe", schepte hij op over zichzelf. Pavel N. alias 'Pablo Icecobar' hoorde woensdag zestien jaar cel tegen zich eisen.

De Mexicaan staat met een groep andere verdachten terecht voor de rechtbank in Den Bosch. Woensdag las de officier van justitie de aanklacht voor. Dat duurde zo'n vijf uur. Tegen een groepje andere verdachten uit onder meer Boskoop, Wassenaar en Den Haag werden straffen tussen de twaalf maanden en twaalf jaar geëist.

Pavel N. zoalshij echt heet, noemde zich op berichtendienst EncroChat 'Pablo Icecobar', als knipoog naar de beruchte drugsbaron Pablo Escobar. 'Ice' is een andere naam voor crystal meth, zijn specialiteit.

Patron

Volgens de officier van justitie was deze Pavel N. de Mexicaanse 'kwartiermaker' en leider van de productie van crystal meth in Nederland. “Hij bezit de knowhow. Het is niet de bedoeling dat Nederlanders kennis krijgen van het procedé. Daarnaast is hij broker, regelaar. En de baas: patron, the boss aangeduid door een verdachte.”

Politie en justitie denken dat de Mexicaan al sinds 2017 in ons land actief is. In 2017 al liet hij zijn DNA achter op een peuk in een Fries drugslab, als onbekende. Het eerste echte spoor dat hij drugs maakte kwam op vrijdagmiddag 10 mei 2019. Toen werd een methlab ontdekt aan boord van een binnenvaartschip in Moerdijk. De schipper uit Breda en drie Mexicanen werden in boeien geslagen.

Zeldzaam

De 'Narcobarco' (Drugsboot in het Spaans) was wereldnieuws. Crystal meth was toen nog zeldzaam in ons land. Ook uniek omdat sprake was van de 'Mexicaanse methode': hergebruik van grondstoffen en afval.

Toen de politie de mobieltjes onderzocht van de verdachten werd duidelijk dat iemand ze aanstuurde: Pavel of Pablo. Maar het spoor liep dood. De doorbraak kwam een jaar later. Specialisten van de politie kraakten de Franse telefoondienst EncroChat. Tussen al die miljoenen chats zat iemand die zich Pablo Ice-cobar noemde. Iemand die met drugs bezig was. ‘i am Pavel and i can do labs whereever i want’, stond in een van de berichtjes. ‘I have 3 labs in Holland. I'm the biggest ice'producer in Europe.’

Drugslabs

Pavel zijn berichten leidden naar drugslabs: in Hauwert (Noord-Holland), Willemsoord (Overijssel), Arnhem en Achter-Drempt (Gelderland). Ook chatte hij over de boot in Moerdijk als 'my lab' en: ‘The guys were my partners in Moerdijk’.

Wie die Pavel was bleef eventjes duister. Tot een observatieteam zijn broer Jorge spotte in Schijndel, wegduikend op de achterbank van de auto van een bekende drugscrimineel. Jorge woonde samen met zijn broer Pavel. Ze kochten samen kookpannen bij de Ikea in Delft voor het koken van meth. Pavel is in Texas al een keer veroordeeld voor methproductie.

Sporen

Tientallen mensen achter de drugslabs zijn intussen veroordeeld. Kriskras lopen er verbanden naar andere netwerken, zoals een groep Tilburgse ketelbouwers. Volgens het OM zijn er ook sporen gevonden naar labs in Eemnes, Herwijnen en het Belgische Herstal.

Ook de mannen op de drugsboot van Moerdijk hebben hun celstraf uitgezeten. De drie 'Moerdijkse' Mexicanen zijn het land uitgezet. Niet iedereen is opgespoord. Zo is de broer van Pavel, Jorge, voortvluchtig, net als nog een andere verdachte in dit netwerk.

De komende dagen en weken zijn de pleidooien. Op 29 november is de uitspraak.

Lees ook: Drugsboot Moerdijk: vier jaar cel voor Mexicanen die crystal meth maakten