PSV-fans missen bijna de wedstrijd tegen Arsenal maar zijn vol vertrouwen

Het was voor een paar supporters nog spannend of ze woensdagavond wel bij de wedstrijd konden zijn. Eén van de bussen die vannacht was vertrokken uit Eindhoven had pech. Op het laatste nippertje kon de boel worden gefikst en kwamen honderden supporters woensdagochtend toch aan bij het Emirates Stadium. De stemming was opperbest en er was veel vertrouwen.

Rond klokslag twaalf uur vertrokken dinsdagnacht vier bussen met honderden supporters naar Eindhoven. Om vier uur kwamen ze aan in Calais en moesten ze zo’n vier uur wachten op de boot. Een deel van de supporters leefde die uren tussen hoop en vrees want: hun bus was kapot.

“Het was een turbulente reis”, vertelt Roy uit Eindhoven. “De bus startte niet meer. De accu was kapot. Het was nog maar de vraag of we de boot gingen halen. We hadden uiteindelijk nog vijf minuten om hem te halen toen we bij de boot aankwamen.”

Het was een spannende nacht voor Roy die vooral opgelucht is. “Het was heel close. Je zit toch vol stress. Dit wil je meemaken. Ik was er vorig jaar ook maar dit jaar is het heel anders. Dit is de Champions League, hier wil je bij zijn.”