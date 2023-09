Terreurverdachten uit Tilburg blijven zoeken naar de waarheid

Het had een mooie week moeten worden voor twee Tilburgers van Marokkaanse afkomst die werden beschuldigd van terroristische activiteiten. De ene kwam dinsdag vrij, nadat hij wekenlang in een Spaanse cel had gezeten. De andere is in het gelijk gesteld in een zaak die hij had aangespannen tegen de landelijke politie. “Maar hun onzekerheid blijft, er valt eigenlijk niks te vieren.”

Advocaat Samira Sabir staat de twee mannen bij. Ook zij worstelt met gemengde gevoelens: “Ik ben blij met de vrijlating van de ene cliënt en met het feit dat mijn andere cliënt een zaak heeft gewonnen, maar ze weten eigenlijk nog niet waar ze aan toe zijn.”

"Mijn cliënt is na die gevangenschap een gebroken man geworden."

Sabir was erbij toen de 35-jarige Tilburger dinsdag na een gevangenschap van ruim vijftig dagen in ons land terugkeerde: “Het was emotioneel. Natuurlijk waren hij en zijn vrouw gelukkig, maar van binnen is het een gebroken man. Wat hem is voorkomen, de arrestatie, de gevangenschap en de uiteindelijke vrijlating: het heeft hem allemaal overweldigd.” Bij de rechtbank in Den Haag zou woensdag een kort geding dienen die Sabir en mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch (MRWN) hadden aangespannen tegen de Nederlandse staat. Volgens de eisers is de Tilburger op basis van onjuiste gegevens van ons land gearresteerd en vastgehouden in Spanje. De zaak was voorbij nog voordat ie kon beginnen. In de ogen van de eisers heeft de rechtbank in Den Haag zich vooringenomen opgesteld. “Volgens de rechter was er geen spoedeisend belang meer, omdat mijn cliënt op vrije voeten is. En dat terwijl we nog helemaal niet aan een inhoudelijke behandeling waren toegekomen”, legt Sabir uit.

"Er vloeiden vooral tranen van verdriet."

Volgens haar heeft de rechter totaal geen idee wat de Tilburger allemaal doormaakt. Sabir: “Het besef wat er allemaal met hem is gebeurd, moet nog landen. Er vloeiden dan ook vooral tranen van verdriet. De onzekerheid blijft.” De vrijlating betekent namelijk niet dat haar cliënt nu ineens zorgeloos de grens over kan gaan. Die twijfel had de rechter weg kunnen nemen, maar dat kwam er niet van, omdat Sabir en MRWN de rechtbank gewraakt hebben. Als het aan hen ligt, moet nu een andere rechter zich over de kwestie gaan buigen. Het is niet bekend wanneer hierover een besluit wordt genomen. De rechtbank in Breda heeft in een vergelijkbare zaak wel al uitspraak gedaan. Sabir en een 32-jarige Tilburger met Marokkaanse roots waren die procedure begonnen. Ze willen weten op grond van welke politiegegevens hij internationaal staat gesignaleerd. De man werd er vorig jaar tot zijn grote verbazing mee geconfronteerd toen hij in Turkije werd tegengehouden. Hij is overigens geen uitzondering, want volgens het tv-programma Argos worden tientallen Nederlanders op buitenlandse vliegvelden teruggestuurd of gearresteerd, omdat ze als vermeende terreurverdachten geregistreerd staan. En dat terwijl ze zelf niet weten wat aan die verdenkingen ten grondslag ligt. Sabir heeft een aantal van hen in haar portefeuille.

"Eenmaal vreemd, blijft vreemd, ben ik bang."