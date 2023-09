Wethouder Den Bosch stopt na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

Wethouder Ufuk Kâhya is woensdagavond per direct gestopt als wethouder in Den Bosch. Zijn vertrek volgt nadat hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens een raadsvergadering woensdagavond gaf hij aan af te treden 'met opgeheven hoofd en bezwaard gemoed'.

De wethouder lag al enkele weken onder vuur. Volgens ambtenaren van de gemeente zou Kâhya schreeuwen tegen medewerkers, ze kleineren en negeren. In zijn afscheidsspeech van woensdagavond gaf hij aan verdrietig maar ook trots te zijn. Ook betuigde hij spijt. "Het raakt me diep dat er mensen zijn die in gesprek met mij last hebben gehad van mijn gedrag. Dat gaat in tegen alles waar ik voor wil staan. Ik ben gepassioneerd over de opgaven van onze stad. Ik kan in mijn werk veeleisend zijn en daarmee soms onbedoeld, mensen hebben geraakt."

"Ik kan en wil daarover geen strijd aangaan. Zoiets wordt altijd een welles-nietes verhaal.”