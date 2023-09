Bill en Sharona staan terecht voor twee moorden, hierover gaat deze zaak

Bill C. (52) en Sharona de J. (34) staan vrijdag weer voor de rechter voor twee moorden in 2021. In Lieshout werd op 2 mei de 70-jarige oud-topman van Vlisco met een hamer doodgeslagen en in juni werd de 65-jarige Benito van Ommeren gewurgd. Het was Bill die de mannen doodde, maar justitie wil Sharona zeker vervolgen voor medeplichtigheid.

Waar ging het mis met deze twee mensen, vraag je je af als je hun verhaal hoort. Een man uit Rosmalen, die verliefd wordt op een veel jongere transseksueel, zich verliest in drank en drugs en gaat moorden. Uit jaloezie en later uit paniek.

Het lijkt wel een filmscript, zoals in Bonnie en Clyde of Natural Born Killers. Alleen is dit geen script, maar harde realiteit, zo bleek op 25 januari voor de rechtbank in Den Bosch.

Bill zat tijdens de zitting op zijn praatstoel en vertelde toen aan de rechters tot in detail wat er in het voorjaar van 2021 was gebeurd: zijn grote liefde, sm-onderdaan en prostituee Sharona had hem verlaten toen hij zijn huis in Rosmalen door een huurschuld kwijtraakte. De persoon bij wie ze vervolgens meteen introk was Willem van der Willigen uit Lieshout, die ze al kende als klant.

Bill was verscheurd van verdriet toen hij een paar dagen later vol drank en drugs naar Lieshout reed. Hij klom over het hek, trof Sharona in de keuken en ging vervolgens met een hamer naar de slaapkamer en sloeg Van der Willigen dood in zijn slaap.

Deze bekentenis en de bekentenis dat hij ook in Amsterdam tijdens hun vlucht een man heeft gewurgd gooide het hele proces overhoop. Bill had altijd gezwegen bij de politie, dus zijn verhaal kwam onverwacht. Zo onverwacht dat de rechtbank besloot dat er verder onderzoek nodig was. Bills bekentenis moest ook bij Sharona en andere betrokkenen worden getoetst. Door deze wending gaat de rechtszaak pas acht maanden later weer verder.

De hele vrijdag is uitgetrokken voor het bespreken van het dossier met Bill en Sharona en de eis van de officier van justitie. Maandag komen de advocaten aan het woord.

Omroep Brabant houdt je vrijdag de hele dag op de hoogte met artikelen en een liveblog.

