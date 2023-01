Oud-topman Vlisco had geen schijn van kans: doodgeslagen in zijn slaap

Willem van der Willigen had geen schijn van kans toen hij op 2 mei 2021 werd doodgeslagen in zijn villa in de Lieshoutse bossen. Bosschenaar Bill C. overviel de oud-topman van Vlisco (70) in zijn slaap en sloeg hem dood met een hamer. Tijdens de rechtszaak waar Bill C. en zijn vriendin Sharona de J. terecht staan, komen steeds meer details naar voren over wat er precies is gebeurd.

Op 2 mei ging het gruwelijk mis in het huis van Van der Willigen. Sharona de J. (33) woonde al sinds 26 april bij hem in huis en had inmiddels een relatie met de veel oudere man. Eerder had ze een relatie met Bill C. (52), bij wie zie in zijn huis in Rosmalen ook als prostituee werkte. Bill was na zijn scheiding voor de transvrouw gevallen. De twee waren veel onder invloed van alcohol en drugs en hadden vaak ruzie.

Eind april was de maat vol voor Sharona en liet zij zich ophalen door Van Willigen. Op appjes van Bill met ‘Ik hou van je’ en ‘Ga kapot van verdriet. Zeg iets’ reageerde Sharona helemaal niet.

Gat in het hek

Op de avond van 2 mei ging Bill vanuit Den Bosch op weg naar Lieshout. Hij hij zijn komst niet aangekondigd en toen hij rond kwart voor elf bij het landgoed aankwam, knipte hij een gat in het hek. Door het bos liep hij op licht af in de keuken. Hij voelde aan de keukendeur en /die was open.

Hij verraste Sharona, die niet kon slapen en met haar telefoon bezig was. ‘Waar is hij’, zou Bill alleen maar gevraagd hebben. En Sharona zou richting de slaapkamer hebben gewezen en hebben gezegd dat hij slaapt.

Vanaf daar lopen de verklaringen van de twee uiteen. Volgens Sharona ging zij weer naast Van der Willigen in bed liggen en kwam C. toen de slaapkamer binnen. Volgens C. bleef Sharona in de keuken achter.

Met hamer naar de slaapkamer

Wat wel duidelijk werd tijdens de zitting in de rechtbank in Den Bosch is dat Bill een hamer had gepakt. Met die stalen hamer ging hij naar de slaapkamer waar Willem van der Willigen lag te slapen met zijn apneumasker op. Bill verklaarde dat hij met zijn linkerhand de keel van Van der Willigen vastgreep en met zijn andere hand met de hamer vijf tot tien keer op de oudere man insloeg.

Van der Willigen had niet meer de kans om te reageren en overleed in zijn bed. Bill C. sloot zijn ogen en legde een kussen op zijn gezicht. “Voor het zicht”, verklaarde hij. Daarna ging hij terug naar de keuken, waar Sharona volgens hem nog was en waste de hamer af in de wasbak.

Sharona vertelde de rechter dat Bill had geroepen ‘Ze is van mij!’. Bill wist zich dat niet meer te herinneren, maar verklaarde wel dat hij naar Lieshout was gekomen om Sharona op te halen. "Ik hield van die vrouw." C. vertelde de rechter dat hij boos en gefrustreerd was. "Ik was uit huis geplaatst, sliep in een garage en was Sharona kwijt.

Drugs en alcohol

C. kan zich niet meer herinneren, zegt hij, wat er in de keuken is gezegd toen hij terugkwam uit de slaapkamer. Later is de hamer door Sharona vanuit de auto in het kanaal gegooid. Het gat in het hek werd door Bill gedicht. “Het is nooit de bedoeling geweest om dit te doen”, zei C. Hij zei dat hij ontzettend veel drugs en alcohol had gebruikt die avond. Veel details weet hij zich ook niet meer te herinneren.

Met de code van de telefoon van Van der Willigen had Sharona ook toegang tot zijn rekening. Op 3 mei werd er voor het eerst geld gepind van de rekening van Van der Willigen. Het stel bleef nog zeker twee weken in Lieshout, waarna ze de auto van Van der Willigen pakten en naar Amsterdam reden.

Daar werd zo’n 90.000 euro van Van der Willigen verbrast in dure hotels. Terwijl de politie ze op de hielen zat, na de vondst van het lichaam, werd in Amsterdam nog een man vermoord in wiens huis zij verbleven toen het geld op was.

Een arrestatieteam hield de twee op 26 juni 2021 aan in Amsterdam. .

