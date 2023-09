'Engelbewaarder' vanuit het niets op 3 in de Top 900, 'Brabant' weer op 1

Er komt geen einde aan de populariteit van de hit 'Engelbewaarder' van Marco Schuitmaker. Het nummer komt dit jaar vanuit het niets op de derde plaats binnen in de Top 900 van Omroep Brabant. Guus Meeuwis is ook dit jaar de onbetwiste nummer één met 'Brabant'.

Sinds het begin van de Top 900 in 2006 is het nooit anders geweest: Guus Meeuwis voert de lijst aan met ons onofficiële volkslied. Na Guus staat Danny Vera op twee met 'Roller Coaster'.

De Groningse Marco Schuitmaker presteert hetzelfde als Jan Biggel, die vorig jaar vanuit het niets op nummer drie binnenkwam met 'Ons moeder zeej nog'. Deze feesthit zakt dit jaar een plekje naar nummer vier. 'Engelbewaarder' staat al weken hoog in de hitlijsten en was de grote doorbraak van Marco Schuitmaker. Het liedje heeft overigens Brabantse roots, want het is geschreven door Pierre Kartner in de jaren 70.

Nog nooit zo veel gestemd

Er werd dit jaar een recordaantal stemmen uitgebracht op de jaarlijkse Top 900 van Omroep Brabant. Vrijdagochtend vanaf negen uur start presentator Hubert Mol met nummer 900. De hele lijst is terug te vinden op www.omroepbrabant.nl/top900.

De top 10

Guus Meeuwis - Brabant Danny Vera - Roller Coaster Marco Schuitmaker - Engelbewaarder Jan Biggel - Ons moeder zeej nog Gerard van Maasakkers & vrienden - Hee goade mee Gerard van Maasakkers - Hier heur ik thuis John de Bever - Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht Queen - Bohemian Rhapsody Wim Sonneveld - Het dorp Boudewijn de Groot - Avond

'Engelbewaarder', de nieuwe nummer 3 in de Top 900.