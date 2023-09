Overval goudtransport: drie daders cel in en ze moeten schade vergoeden

Drie mannen uit Eindhoven zijn in België veroordeeld tot flinke celstraffen voor een overval op een goudtransport. Daarnaast moeten ze nog een schadevergoeding van meer dan 200.000 euro betalen. De overval was in november 2022 in Vosselaar, zo'n tien kilometer over de grens bij Baarle-Nassau.

Sami Kappe Geschreven door