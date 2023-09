Nabestaanden in dubbele moordzaak: 'Hoe kon je dit doen?', volg het hier

10.52

Ook de dochter van Van Ommeren maakt gebruik van haar spreekrecht. Omdat ze zelf te emotioneel is, doet haar advocaat het woord. "Niemand voelt de pijn die ik voel. Mijn vader is me afgenomen door mensen die uit waren op geld en plezier. Mijn vader had voor een verslaving een donkere periode. Maar hij heeft gevochten om daaruit te komen. Hij was trots op zijn werk en huisje en werd steeds meer een vader voor mij, en opa voor zijn kleinkinderen. Dat is allemaal weg."

"Sinds die tijd is alles veranderd. Ik ken mezelf niet meer terug. Ik was een vrouw die midden in het leven stond, maar leef nu teruggetrokken. Ik heb last van angsten en durfde lang niet alleen de straat op. Ik heb paniekaanvallen, slaap slecht en ben altijd doodmoe. Contact met een psycholoog hielp niet. Als kleine meid wilde ik in Amsterdam wonen, nu wil ik er weg. Maar dat kan niet voor mijn kinderen. Ik leef nog voor hen, niet meer voor mezelf."