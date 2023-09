Twee gruwelijke moorden: levenslang en 25 jaar cel geëist

14.35

Een tijd na de moord vertrokken de twee naar Amsterdam. Zoals Sharona later verklaarde: "We gingen toch voor jaren de bak in, we konden er beter nog iets van maken." Ze sliepen bijvoorbeeld in hotel Krasnapolsky, waar ze een suite van 1800 euro per nacht huurden. Een medewerker van een van de hotels waar ze verbleven, had het later over een opmerkelijk voorval. Sharona liet hem twee ringen van het merk Cartier zien, die ze eerder die dag met Bill kocht bij een juwelier.

Later vroeg Bill haar in de lobby ten huwelijk. Sterker nog: ze wilden het huwelijk met z'n tweeën vieren in het hotel en hadden zelfs al contact met iemand die dat kon organiseren. Zo ver kwam het niet. Op 2 juni werden ze verzocht het hotel te verlaten, nadat ze hun kamer vervuilden met ontlasting.