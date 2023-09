'Bredase rapper Ismo en zoon van Taghi gelinkt aan crimineel platenlabel'

Het platenlabel waar rapper Ismo uit Breda muziek uitbracht, heeft banden met de zoon van topcrimineel Ridouan Taghi. Het Openbaar Ministerie verdenkt het bedrijf van het witwassen van drugsgeld. Dat melden RTL Nieuws en Follow The Money zaterdag na eigen onderzoek.

Het gaat om het platenlabel El Chapo Productions, vernoemd naar een Mexicaanse drugsbaron. Dat is in 2016 opgericht in Amsterdam. Het brengt tot 2020 muziek uit van onder meer rappers Boef, Lijpe en de Bredase rapper Ismo, zo melden RTL Nieuws en Follow the Money.

Onderwereld

Zo maken de drie rappers in 2017 gezamenlijk het nummer 'Wie praat die gaat', een motto in de onderwereld dat verraders worden geliquideerd. "Rappers Boef, Lijpe en Ismo worden niet verdacht van witwassen. Of zij weet hebben gehad dat El Chapo Productions verbonden lijkt met onderwereldpraktijken, is niet bewezen", schrijft RTL Nieuws.

"Een verband tussen de familie Taghi en El Chapo Productions komt aan het licht dankzij de versleutelde berichtendienst Ennetcom, waarvan de politie in 2017 de code weet te kraken. Ineens kunnen rechercheurs meelezen met 3,6 miljoen berichten die rechtstreeks uit het criminele milieu komen. Volgens de politie maakt de familie van Ridouan Taghi, die zich dan schuilhoudt in Dubai, ook gebruik van Ennetcom."

Omroep Brabant kreeg zaterdagochtend geen contact met Rapper Ismo en het platenlabel. Ook pogingen van RTL Nieuws om contact te krijgen met Lijpe en Ismo zijn mislukt. Boef wilde daar niet inhoudelijk reageren.

Jodenhaat

Het is niet de eerste keer dat Ismail Houllich, beter bekend als Ismo, negatief in het nieuws komt. Hij is in 2017 bij het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een boete van 1500 euro voor een omstreden rap, waarin hij meldde dat hij 'fucking joden veel meer haat dan nazi's' en 'flikkers geen hand geeft'.

Volgens het gerechtshof zijn de zinnen in het nummer beledigend voor mensen van het joodse ras. Ismo heeft zijn artistieke vrijheid juist 'misbruikt om een belediging te uiten'.

LEES OOK:

Rapper Ismo die 'fucking joden veel meer haat dan nazi's' moet toch boete betalen