Azc Gilze bestaat dertig jaar: een vriendelijk dorp in een dorp

In heel Nederland zijn zaterdag asielzoekerscentra open voor het publiek. In Gilze is er al 30 jaar een azc maar toch trekt dit centrum nog genoeg nieuwsgierige mensen die een kijkje komen nemen tijdens de open dag. Ook de burgemeester bracht een bezoekje vanwege het jubileum en vanwege 'de toegevoegde waarde' die het azc voor de omgeving volgens hem heeft.

"Er werken hier veel vrijwilligers uit de omgeving om de 1200 bewoners te ondersteunen", vertelt burgemeester Derk Alssema. "We hebben ook weinig overlast van de bewoners. Er zijn wel eens incidenten maar dat zijn echt incidenten. De vrijwilligers werken hier met veel plezier omdat het zo'n dankbaar werk is. Het zorgt ook weer voor verbondenheid tussen de vrijwilligers onderling." Confronterend

Wilma is zo'n vrijwilligster die al 23 jaar helpt in de kledingwinkel. "Asielzoekers kunnen hier gratis kleding en schoenen uitzoeken. Sommigen hebben echt niks anders dan de kleding waarmee ze hier binnenkomen. Heel confronterend." Wilma heeft zich nooit bedreigd gevoeld op het azc. "Ik heb wel eens mijn stem moeten verheffen omdat mensen voordringen, maar ik heb me nooit onveilig gevoeld." Sfeer

Even verderop loopt een jonge bezoekster over het terrein, samen haar oma. "Mijn oma heeft hier 6 jaar als vrijwilligster gewerkt en vroeg me eens te komen kijken. Ik ben vooral geïnteresseerd in het onderwijs dat hier wordt gegeven. Ik ben zelf onderwijsassistent." Wat de jonge bezoekster opvalt, is de sfeer op het terrein. "Je wordt door iedereen begroet, personeel, bewoners en vrijwilligers. Het komt heel ontspannen en vriendelijk over. Je krijgt het idee dat die vrijwilligers ook allemaal vrienden van elkaar zijn. Ik ben blij dat ik ben gaan kijken."