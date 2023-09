Sep (13) uit Tilburg wint samen met Jasmijn (14) Junior Songfestival

Sep Jansen uit Tilburg heeft samen met Jasmijn Torrico uit Amersfoort het Junior Songfestival gewonnen. Het duo kreeg zaterdagavond zowel van de kinder- als vakjury twaalf punten. Ook het publiek stemde massaal op Sep en Jasmijn en gaf ze twaalf punten. De twee mogen later dit jaar Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Junior Songfestival in Nice.

Met het nummer 'Holding on to you' haalden Sep en Jasmijn het maximale aantal punten binnen. Als beloning mogen ze zondag 26 november optreden tijdens de Europese finale in het Franse Nice.

Uit hun dak

Op het moment dat bekend werd dat de twee gewonnen hadden, gingen Sep en Jasmijn compleet uit hun dak en kwamen ze eigenlijk niet meer uit hun woorden. Jasmijn was zo blij en emotioneel dat ze wat moeite had om het winnende nummer nogmaals te zingen, maar ze herpakte zich snel met Sep.

Het nummer waarin Nederlands en Engels afgewisseld worden, gaat over twee vrienden die zich afvragen of er misschien wel meer dan vriendschap in zit. In het geval van Sep en Jasmijn is dat niet zo, zij zijn en blijven gewoon vrienden werd ook tijdens het Junior Songfestival nog eens benadrukt.

'Niet makkelijk'

'Holding on to you' is een krachtig dancenummer dat wel wat weg heeft van de vroegere hits van de DJ en producer David Guetta uit Frankrijk. Zowel in de videoclip als tijdens het optreden werd er flink gedanst door Sep en Jasmijn. "Dit is echt heel goed, want het is niet zo makkelijk om zo te zingen en tegelijkertijd te dansen", merkte jurylid en acteur Soy Kroon op tijdens de finale.