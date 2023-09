50 jaar Schrobbelèr: van thuisprobeersel tot populaire kruidenlikeur

Wat in 1973 begon met 100 kruiken voor carnaval, is uitgegroeid tot een Brabants drankje waarvan jaarlijks zo'n 500.000 liter de deur van de Tilburgse destilleerderij uit gaat. "Het is nogal uit de hand gelopen," lacht Pieter-Jan Wassing, de zoon van de bedenker. Dit weekend wordt het vijftigjarig bestaan van Schrobbelèr twee dagen groots gevierd. "Als ik bedenk wat mijn vader hiervan zou vinden, word ik bijna emotioneel," zegt Pieter-Jan.

De grondlegger van Tilburgs - en misschien wel Brabants - bekendste drankje was Jan Wassing, die in het barretje bij hem thuis de basis legde voor het geheime recept. Jan kreeg maagklachten wanneer hij alcohol dronk en ging daarom zelf op onderzoek uit. Zo ontstond na een hele hoop geknutsel in huisbarretje Bij den Schrobbelaar een eerste versie van de kruidenlikeur. Dat het drankje vijftig jaar later zo enorm populair zou zijn en zelfs een eigen fanbase zou hebben, had Jan toen nooit bedacht. Hij heeft het grote succes helaas nooit mee mogen maken, omdat hij kort na die carnaval van '73 overleed. Door de jaren heen zijn er genoeg mooi verhalen te vertellen over diehard fans. "Sommige mensen verzamelen echt alles van Schrobbelèr. Ze bouwen muurtjes, plantenbakken, noem maar op." Er was zelfs een babybox waarboven een zelfgemaakte Schrobbelèr-mobiel draaide. "Drink Schrobbelèr van Guus Meeuwis hoorde dat kindje de hele dag," lacht Pieter-Jan.

De Schrobbelèrkruiken zijn overal voor te gebruiken, zelfs voor je tuin.