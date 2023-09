Toch tijd voor carnaval: scholen krijgen extra week voor doorstroomtoets

Na maanden gedoe over en weer kunnen de politici in Den Haag en Den Bosch de strijdbijl begraven. Leerlingen van groep 8 krijgen namelijk een extra week de tijd om de doorstroomtoets te maken, zodat ze ook tijd hebben om carnaval te vieren. Dat heeft minister van Onderwijs Mariëlle Paul laten weten.

“Het is belangrijk dat leerlingen op tijd en op een goede manier in groep 8 de doorstroomtoets kunnen maken. Tegelijkertijd snap ik als geboren Brabantse heel goed dat kinderen in het zuiden willen genieten van het mooie carnaval. Dat hoort bij hun identiteit", schrijft de minister. "Daarom heb ik besloten de periode waarin de toets kan worden afgenomen te verruimen, zodat een goede voorbereiding voor iedere leerling mogelijk is.”

'Verplaats carnaval maar'

Eerder deelde minister Paul nog de mening van haar voorganger Dennis Wiersma. Hij vond dat carnaval maar verplaatst moest worden. Op die onhandige uitspraak kwam hij, na de nodige felle reacties, terug. Maar de planning werd niet aangepast.

Er moesten moties van zowel Provinciale Staten als de Tweede Kamer aan te pas komen om minister Paul ertoe te bewegen een extra week voor de doorstroomtoets te geven. En ook scholen in Brabant en Limburg, de Brabantse Carnavalsfederatie en onder meer de Samenwerkende Limburgse Vastelaovendverenigingen riepen onderwijsminister Mariëlle Paul (VVD) op de doorstroomtoets te verplaatsen.

Aan die oproepen geeft de van oorsprong Geldropse minister nu dus gehoor. Dit schooljaar kan de toets van van 29 januari tot en met 18 februari worden afgenomen. Binnen die periode kiezen de scholen zelf op welke dagdelen, maximaal twee, ze de toets afnemen.

Meer dan een paar dagen vieren

Ad Koopman van de Carnavalsfederatie neemt er genoegen mee. "Veel meer dan een extra week zat er ook niet in, dat snappen we wel vanwege de tijdslijn." Het liefst had hij de toets volledig buiten het carnavalsseizoen gehad. "Maar ik begrijp wel dat dat praktisch niet te doen is. Met de extra week kunnen scholen wel uit de voeten denk ik."

Toch zou hij de komende jaren graag wat meer verandering zien: "Ik zou graag willen dat men in Den Haag er rekening mee houdt dat carnaval meer is dan de paar dagen dat we het vieren. Voor sommigen speelt het al maanden van te voren."

