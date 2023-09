Carnavalsviering op basisscholen lijkt gered te worden door Tweede Kamer

Basisscholen in Brabant, Limburg en andere carnavalsregio's moeten een extra week speling krijgen om de doorstroomtoets af te nemen in groep 8. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Onderwijsminister Mariëlle Paul wilde net als haar voorganger Dennis Wiersma de planning niet aanpassen voor het carnaval, maar lijkt nu teruggefloten te worden.

Scholen in Brabant en Limburg, de Brabantse Carnavalsfederatie en onder meer de Samenwerkende Limburgse Vastelaovendverenigingen riepen onderwijsminister Mariëlle Paul (VVD) op de doorstroomtoets te verplaatsen.

Maar eind augustus maakte de minister duidelijk dat ze dat niet van plan is. "Er is in 2024 alle ruimte om de doorstroomtoets af te nemen in de week voor carnaval. Die week is ook gewoon een schoolweek waarin les gegeven moet worden en waarin we niet met zijn allen buiten aan het spelen zijn."

Drie weken

Een Kamermeerderheid van D66, CDA, SP, PVV, GroenLinks en BBB wil nu dat onderwijsminister Paul scholen in de carnavalsregio's niet twee, maar drie weken de tijd geeft voor die droomstroomtoets. Ad Koopman, voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie is daar blij mee. "Heel fijn dat de Kamer opkomt voor ons cultuurhistorisch erfgoed op basisscholen."

De doorstroomtoets is de opvolger van de Cito-toets en moet nu afgenomen worden in de eerste twee volledige weken van februari. Scholen mogen zelf bepalen wanneer precies. Maar carnaval begint al op 10 februari. Tot en met 18 februari hebben Brabantse scholen vakantie. De week ervoor is in theorie een mogelijkheid, maar de praktijk is anders.

In de knel

"Dorpen en gemeenten met een jeugdraad hebben in de week voorafgaand aan carnaval veel activiteiten, vaak op scholen. En er zijn ook veel scholen die dan zelf van alles organiseren", legt Koopman uit.

De vieringen verschillen van dorp tot dorp en van school tot school. "Sommige scholen hebben aangegeven het wel op te lossen met de toets, maar anderen zeggen het heel moeilijk te vinden", vertelt de voorzitter. "We vieren allemaal hetzelfde in Brabant, maar doen dat ook allemaal net even anders."

'Verplaats carnaval maar'

Voormalig onderwijsminister Wiersma kreeg ook al Kamervragen over de doorstroomtoets nadat Limburgse gemeenten vroegen die te verplaatsen. 'Verplaats carnaval maar', was de strekking van zijn antwoord en dat zorgde voor flink wat kritiek. Wiersma noemde het een 'ongelukkige woordkeuze' en nam zijn uitspraak in een schriftelijke reactie terug.

Dat oud-onderwijsminister Wiersma en nu Paul zo aan de planning vasthouden, verbaast Koopman niet. "Het is een gebrek aan kennis boven de rivieren. Ze kennen daar de datum van het carnaval, maar realiseren zich niet wat daar allemaal nog meer bij komt kijken."

Uitleggen

Mocht minister Paul wederom niet op het verzoek van de Tweede Kamer ingaan, dan moet ze daarvoor waarschijnlijk verantwoording voor afleggen in een debat. De kans is groot dat de onderwijsminister dan een motie krijgt om alsnog de termijn voor de doorstroomtoets te verlengen.

Voorzitter Koopman hoopt vooral dat Den Haag maar ook de carnavalsregio's tot een goede en duurzame oplossing komen. "Laten we het nu goed regelen, ook voor de toekomst. En vooral niet lijnrecht tegenover elkaar bijven staan."

