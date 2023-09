Burenruzie: Jacqueliena werd thuis neergestoken, verdachte ontkent alles

Jacqueliena werd op zondag 25 juni neergestoken in haar appartement in Helmond. De verdachte is haar bovenbuurman, de 33-jarige Subhi A. uit Syrië. Er speelt al tijden een enorme burenruzie tussen de twee. Subhi stond dinsdag voor de rechter en ontkende alles: “Ik wil gewoon vrij zijn, ik heb niks gedaan.”

Begin augustus deed Jacqueliena uitgebreid haar verhaal aan Omroep Brabant. Dinsdag was ze er niet bij in de rechtbank omdat dat ‘te zwaar’ was.

“Hij trok aan mijn haren zodat hij mij goed kon steken."

Volgens het slachtoffer heeft ze al anderhalf jaar ruzie met haar bovenbuurman. Van geluidsoverlast tot het pissen vanaf het balkon in haar tuin. Eind juni liep het gruwelijk uit de hand. Jacqueliena lag te zonnen toen ze ineens een asbak op haar hoofd kreeg. Ze ging naar binnen en is daar in elkaar gezakt. Toen ze bijkwam, bleek haar bovenbuurman van het balkon gesprongen te zijn en stond hij met een mes boven haar, zo vertelde ze eerder. “Hij trok aan mijn haren zodat hij mij goed kon steken. Hij riep dat hij me dood ging maken terwijl hij op me in stak.” Uiteindelijk werd Jacqueliena vijf keer gestoken in haar arm, borstkas en onder haar borst.

"Ze heeft haar bovenbuurman met een bijtende vloeistof bespoten."

De officier van justitie verdenkt bovenbuurman Subhi A. van een poging tot doodslag. Maar A. ontkent alles. Volgens zijn advocaat is Jacqueliena zelf juist degene die overlast veroorzaakt. “Ze doet elke week melding van overlast bij de politie, en slechts één keer had ze gelijk. Zelf heeft ze in de cel moeten overnachten omdat ze haar bovenbuurman met een bijtende vloeistof heeft bespoten.” Volgens de advocaat van de verdachte wil zijn onderbuurvrouw onterecht alle schuld op A. afschuiven. “Hij heeft zelf 112 gebeld omdat hij geschreeuw hoorde en dacht dat hij werd aangevallen.” De verdachte wil niet terug de cel in en het proces ‘thuis’ afwachten. Thuis zal niet meer in de Trompstraat in Helmond zijn, want het huurcontract is beëindigd.

"Op zijn arm is bloed van Jacqueliena gevonden”

"Ik wil gewoon vrij zijn, ik heb niks gedaan. Dit bepaalt mijn toekomst, mijn alles", zei A tegen de rechter. Maar de rechtbank vindt dat tot nu toe alles wijst in de richting van Subhi A.. "In de woning en op het balkon van de verdachte is bloed gevonden van het slachtoffer. En ook op zijn arm is bloed van Jacqueliena gevonden", somde de officier van justitie op. "Er zijn voldoende verdenkingen dat hij het slachtoffer heeft gestoken met een mes", sloot de rechter af. Op 19 december wordt opnieuw gekeken of A. vast blijft zitten in afwachting van de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank.