Erfenis moet naar familie van Chris Grinwis, vinden ze in Halsteren

Veel inwoners van Halsteren leven enorm mee met de familie Grinwis. Al jaren, maar zeker nu zijn voormalige geliefde Yvon K. maandag zelfmoord heeft gepleegd. De erfenis van Chris Grinwis moet naar zijn familie gaan en niet naar die van haar, menen veel inwoners van het dorp.

“Heel schokkend, die zelfmoord”, knikt een vrouw die net supermarkt Plus in Halsteren wil binnengaan. Chris Grinwis was jaren eigenaar van deze dorpssupermarkt en veel inwoners van Halsteren kenden Chris dan ook goed.

“Ik hoop dat ze een goede beslissing nemen over het geld wat vrijkomt, over de erfenis”, begint deze vrouw gelijk. “Ik hoop dat het naar de familie van Grinwis gaat.”

Chris Grinwis had zelf geen kinderen, maar zijn vrouw Mia had die wel. Inmiddels staat het huis van Chris in Halsteren te koop voor 735.000. En alle geld van Chris ging na zijn dood naar zijn enige erfgenaam, Yvon K. Nu die dood is, erven haar kinderen al haar bezittingen, inclusief de bezittingen van Chris Grinwis.

Een andere man in Halsteren begint ook meteen over die erfenis. “Ik hoop dat het geld niet naar haar nabestaanden gaat”, zegt hij. Er wordt in het dorp veel over zaak gesproken. Al jaren, eigenlijk. Ik heb Chris en Mia ook gekend. Heel lieve mensen. Mijn kinderen hebben nog hier in de Plus gewerkt.”

Ook andere mensen op straat in Halsteren hebben dezelfde mening. Een man zegt: “Vreselijk mens, die Yvon K., al kende ik haar niet. Chris’ eerste vrouw Mia kende ik wel. Heel aardige vrouw. Dat haar familie en die van Chris het geld krijgen. Dat wens ik ze toe en niet die vreselijke vrouw.”

Een andere man vindt het stom dat justitie een moordverdachte vrij had gelaten. Yvon K. mocht thuis de uitspraak afwachten. “Ze had vast moeten zitten. Uit zelfbescherming”, meent hij. “Ze is nu nog steeds onschuldig en zal niet meer veroordeeld worden.”

“Heel raar”, vindt hij. “Die erfenis. Onverteerbaar voor de nabestaanden. Maar ja, de rechter kan de wet niet veranderen en kan de beslissing van Chris om Yvon erfgename te maken, niet herroepen.”

