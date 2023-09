Gifmoordverdachte Yvon K. overleden: strafzaak is stopgezet

De rechtbank in Breda heeft woensdagmiddag het proces tegen gifmoordverdachte Yvon K. stopgezet. Ze is overleden en dat betekent dat er geen verdere vervolging mag plaatsvinden volgens het wetboek van strafrecht. Het eindoordeel zorgde voor teleurstelling en verdriet. Enkele nabestaanden vielen elkaar huilend in de armen. Daarmee werd de teleurstelling zichtbaar.

De rechtbankvoorzitter begon iets na twaalven met kort te zeggen dat hij de ontwikkelingen via de media had meegekregen en gaf meteen het woord aan de officier van justitie. "Het OM heeft bericht gehad dat het om verdachte ging en dat ze zichzelf om het leven heeft gebracht. Daarmee eindigt het recht op strafvervolging." Simpelweg en kort vroeg de officier aan de rechtbank of die dit proces kon beëindigen.

De rechtbankvoorzitter stelde daarna nog een vraag. "Kunt u wat meer vertellen over de achtergronden van de dood?" De officier antwoordde opnieuw kort: "Nee." Daarop zei de rechtbankvoorzitter dat er overlegd ging worden over een beslissing en toen trokken de rechters zich terug achter gesloten deuren. Dat duurde nog geen vijf minuten.

De rechtbankvoorzitter nam weer het woord en las kort voor uit het proces verbaal van de agente die Yvon vond. "Ik herkende de persoon op deze foto. Het was Yvon. Ik heb met haar heel veel verhoren gedaan." Vervolgens trok de rechter de conclusie: "Daarmee staat het voor de rechtbank vast dat Yvon K. is overleden."

De rechtbank zei vervolgens dat er geen uitspraak zou worden gedaan in de moordzaak waarin Yvon K. terecht stond. “Wat we ook gaan zeggen, dat zou alleen maar meer vragen oproepen. Waarom dan vrijspraak, waarom dan een veroordeling?” Daarom volgde geen vonnis, waarin een rechtbank uitlegt waarom iemand (on)schuldig is. Op de tribune klonk een diepe zucht. De teleurstelling was voelbaar.

Er volgde nog een 'o ja' van de rechter. "Het in beslaggenomen geld wordt teruggegeven aan de rechthebbenden, want er is geen veroordeling." Dat betekent dat de familie van Yvon de 227.000 euro uit haar kluis terugkrijgt.

De hele zitting duurde nauwelijks 10 minuten. Na de zitting liepen enkele familieleden van John Boom huilend weg. Ze vielen elkaar in de armen. John Boom is een ex-man van Yvon. Hij pleegde in 2011 zelfmoord. Zijn familie denkt dat Yvon daar iets mee te maken had. Maar politieonderzoek leverde nooit iets op.

Vergiftigen

Het proces tegen Yvon K. was twee weken geleden. Toen eiste de officier van justitie 19 jaar gevangenisstraf: 18 jaar voor het opzettelijk vergiftigen van haar nieuwe vriend Chris Grinwis (65) in Halsteren, met als motief van de moord zijn enorme erfenis. En daarbovenop kwam nog de eis van 1 jaar cel voor witwassen. Yvon had ruim 227.000 euro in een kluis liggen zonder dat ze duidelijk kon uitleggen hoe ze aan dat geld kwam, stelde het OM.

Yvon K. was al meteen in beeld als verdachte na de dood van Chris maar ze werd pas tien maanden later opgepakt. De Tilburgse zat 331 dagen in voorarrest in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ze werd uiteindelijk vrijgelaten uit voorarrest omdat de rechtbank niet genoeg bezwaren zag om haar langer vast te houden.

Zelf hield Yvon altijd vol dat ze onschuldig was, ook op de zes tussentijdse zittingen. Chris had zichzelf van het leven beroofd, hield ze vol. En dat geld in de kluis was onder meer een erfenis.

Nu het proces stopt en de verdachte dood is, wordt de strafzaak gesloten. De nabestaanden kunnen het dossier nog wel aan een civiele rechter voorleggen. Die zou dan kunnen oordelen over de erfenis. Of dat gaat gebeuren is onbekend.

