Oktoberfest in Dubai en deze blaaskapel gaat er spelen: 'Wie verzint dit?'

Blaaskapel Zwarte Fanfare uit Aarle-Rixtel is woensdagochtend naar Dubai vertrokken voor een wel heel bijzonder optreden. Ze gaan muziek maken tijdens het oer-Duitse Oktoberfest in een hotel in Dubai. Denk aan veel bier, braadworsten, traditionele lederhosen en korte dirndl-jurkjes. Eigenlijk alles wat niet in Arabische Emiraten hoort, vindt ook trompettist en bugelspeler Alexander Beterams. "Wie verzint dit? Maar het is wel een leuke uitdaging."

De leden van blaaskapel Zwarte Fanfare kunnen het ook nog nauwelijks geloven dat ze gaan optreden in de pub van het 25hours Hotel One Central in Dubai. "We werden gevraagd om in te vallen en dachten meteen dit moeten we gewoon doen", vertelt trompettist Alexander. Hoe de organisatie van het feest precies bij ze terecht is gekomen, weet niemand. "Maar dit maak je maar een keer mee, een Oktoberfest op deze plek."

"We dachten echt 'grapjas' toen onze dirigent het vertelde."

Drummer Bart Akkermans wist niet wat hij hoorde. "We dachten echt 'grapjas' toen onze dirigent Mart vertelde dat we uitgenodigd waren om te komen spelen in Dubai." Maar het werd de drummer snel duidelijk dat het geen grap was. "Dan gaan er allerlei gedachten door je heen als heel vet, helemaal leuk, nooit geweest en: het is verrekte warm daar", vertelt hij. Oktoberfest en Dubai is een wonderlijke combinatie, want er zijn strenge regels in het land als het om alcohol en schaars geklede dames gaat. "Dat was ook onze gedachte. Op het podium wordt het in ieder geval water en cola drinken en dat zal wel wennen zijn", lacht Alexander.

"Je moet niet met je bierpull de straat op gaan, want dan wordt je vakantie wat langer."

Zijn collega Stefan van den Boogaard kan hem geruststellen. "Het hotelgebied heeft een ontheffing, dus daar kan gewoon Oktoberfest gevierd worden zoals je dat hoort te vieren met alcohol, braadworst en traditionele kledij. Alleen je moet niet met je bierpull de straat op gaan, want gaat je vakantie in Dubai wat langer duren. Dat is echt verboden." Wat de blaaskapel kan verwachten van hun tijd in Dubai weten ze ook niet precies. "Het is voor ons ook een grote verrassing. We komen in een hotel en café in Duitse sferen en dat laatste moeten wij met onze muziek een beetje extra aanzetten", legt Alexander uit. Wie er precies gaan komen naar het Oktoberfest weten de mannen van Zwarte Fanfare ook niet, vertelt Stefan. "Ik denk dat er wel veel Duitse expats en vakantiegangers zullen komen en mocht er een Arabier meekomen, dan zal dat wel een cultuurshock worden." Dat geldt net zo goed voor de leden van de Blaaskapel. "Het is een compleet ander land, een compleet andere cultuur, ik ben heel benieuwd wat zij van de muziek vinden", vertelt drummer Bart. En omdat ze er toch zijn bezoeken ze maar gelijk de Burj Khalifa, met 828 meter het hoogste gebouw ter wereld.

"Normaal spelen we helemaal geen Duitse muziek."

Er is nog wel een puntje van aandacht voor de blaaskapel: "Normaal spelen we helemaal geen Duitse muziek, maar Tjechische." Dus werd er de avond voor vertrek nog druk gerepeteerd. Toch denken de muzikanten dat het goedkomt. Zeker in combinatie met het bier, de worst, lederhosen en dirndl-jurkjes. "De filmpjes van vorig jaar zagen er goed uit met lange biertafels en traditionele kledij."