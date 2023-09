Zo veranderde Vacansoleil onze vakantiereizen, vanuit een Sonse huiskamer

Dat Vacansoleil op omvallen staat is volgens experts heel jammer. Ze omschrijven de in Eindhoven gevestigde touroperator als een trendsetter en sterk merk dat voor de normale man en vrouw luxe campingvakanties bereikbaar maakte. Het bedrijf werd in 1969 opgericht door Frans Backers in Son weet Arthur van Disseldorp van recreatie-ondernemersorganisatie HISWA-RECRON. "Frans en later zijn zoon Wim hebben echt het Nederlandse vakantielandschap veranderd."

Philips-ingenieur Frans Backers ontwikkelde mee aan de kleurentelevisie, maar na de zomer van 1969 gooide hij het roer om. In een gehuurde toercaravan aan Lago Maggiore in Italië, besloot hij samen met zijn vrouw Carolien om van campingvakanties hun levenswerk te maken. Ze werkten vanuit hun huis in Son en startten met een caravanverhuur op camping Prairies de la Mer aan de Franse Côte d’Azur.

"Een snelgroeiend bedrijf met lef."

Zijn zoon Wim zou Vacansoleil uitbouwen tot een enorme reisorganisatie en Europees marktleider die actief is op 600 campings in 22 landen. "Frans en Wim herkenden trends in de markt. Ze gebruikten dat direct in hun eigen bedrijf", vertelt Arthur van Disseldorp van HISWA-RECRON. "Het was een snelgroeiend bedrijf met lef. Ze gingen naar landen en plekken die andere operators nog links lieten liggen, maar die volgden vanzelf."

Kenny van Hummel wint voor Vacansoleil-DCM in de ronde van Noorwegen in 2013 (ANP Foto).

In 1980 verhuisde Vacansoleil naar een bedrijfspand op Ekkersrijt in Son. Zoon Wim Backers nam in 1987 de leiding over waarna het ene na het andere buitenlandse kantoor opende. Het bedrijf startte ook met voetbalsponsoring via PSV, MVV en RBC Roosendaal. In 2001 werd Vacansoleil hoofdsponsor van het RTL4-programma Campinglife en van 2009 tot en met 2013 was het bedrijf naamgever van een wielerteam op het hoogste niveau.

"Ze boden als eerste chalets aan die nauwelijks onderdoen voor bungalows."

Toen Vacansoleil in 2001 naar het huidige pand verhuisde vlakbij Eindhoven Airport, was het vooral bekend van sta-plaatsen en volledig ingerichte tenten op campings door heel Europa. "Maar ze waren ook een van de eerste die volledig ingerichte chalets gingen verhuren die niet onderdoen voor duurdere bungalows", vertelt toerisme-expert Goof Lukken. Volgens beide experts richt Vacansoleil zich vooral op gezinnen met kinderen. "Ze zetten daarom altijd hun accommodaties neer op goede campings met veel activiteiten. Denk aan goede animatie, speeltuinen en mooie zwembaden", vertelt Van Disseldorp.

"Ze konden het geld goed gebruiken."

Het bedrijf kocht in 2003 een eigen camping vlakbij Disneyland Parijs en startte daarmee een eigen keten. Maar in 2021 werden alle vijf eigen campings weer verkocht. "Het runnen van een hele camping bleek toch een stuk lastiger en het geld van de verkoop was al zeer welkom", zegt Van Disseldorp. Want ook Vacansoleil werd hard geraakt door de coronacrisis.

Vacansoleil staat erom bekend dat het op campings flinke aantallen tenten en chalets neerzet. "Daardoor blijft het betaalbaar en is het bedrijf een aantrekkelijke partner voor campinghouders", legt Goof Lukken uit. "Ze verhuren voor jaren hele velden en straten, maar hebben nauwelijks zorg voor de vakantiegangers, want dat regelt Vacansoleil."

"Ze hebben de vakantiemarkt echt veranderd."

Volgens Lukken willen tegenwoordig vakantiegangers wel een campinggevoel hebben, maar veel minder zelf met de caravan of tent op pad. "Die trend zien we al 15 jaar en groeit alsmaar. Wat dat betreft heeft Vacansoleil de vakantiemarkt echt veranderd, want zij lopen hier al jaren mee voorop als touroperator." Hij verwacht daarom ook dat het bedrijf een doorstart kan maken of overgenomen wordt. "Het is namelijk een heel sterk merk met een gigantisch netwerk."