ASML trekt miljoenen euro's uit voor extra technieklessen op scholen

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven gaat voor nog eens ruim 180.000 kinderen in onze provincie technieklessen betalen. Eerder regelde het techbedrijf al speciale lessen voor 60.000 kinderen op basisscholen in de Brainportregio. Voor het uitbreiden van het techniekproject ASML Junior Academy trekt de techgigant 13 miljoen euro uit.

ASML startte eind vorig jaar met de technieklessen op basisscholen in de regio onder de naam ASML Junior Academy. Het doel was om op alle 271 basisscholen in Brainportregio technieklessen aan te bieden. Met de speciale lessen wil ASML kinderen alvast warm maken voor de techniek.

In een straal van 35 kilometer

Daarvoor kocht het Veldhovense bedrijf technieklessen in via het bedrijf Mad Science Nederland. Zij verzorgen de lessen op school. ASML is zelf ook betrokken bij de technieklessen: de bedoeling is om een van de zes lessen te laten geven door een ASML'er. Alleen al het afgelopen schooljaar namen meer dan 18.900 kinderen op 58 scholen deel aan zes interactieve technieklessen.

De bedoeling is dat straks ook kinderen op basisscholen binnen een straal van 35 kilometer van Veldhoven kennis kunnen maken met techniek. Het gaat dan om scholen tot aan Tilburg, Den Bosch en Turnhout in België. De 180.000 kinderen krijgen zes technieklessen per schooljaar.

'Techniek is overal'

De leerlingen leren op een spelende manier over onder meer magneten, elektriciteit en coderen en programmeren.

Volgens ASML zijn de technieklessen voor kinderen belangrijk, omdat scholen niet altijd de kennis en middelen hebben om zelf technieklessen te geven. "Techniek is overal, binnen elke organisatie en in ieders privéleven. Denk aan banken, hoe hun klantenservice is veranderd en je tegenwoordig bijna alles online kunt doen", vertelt een woordvoerder.

Lespakket naar het buitenland

"Ook de zorg zal veel nieuwe technologieën gebruiken. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die te maken hebben met techniek. Het is goed om kinderen voor te bereiden op deze digitale toekomst die hen allemaal gaat raken."

ASML hoopt het techniekonderwijs samen met Mad Science binnenkort ook in het buitenland aan te kunnen bieden.

