'Yvon K. heeft uiteindelijk weten te vluchten', vinden nabestaanden Grinwis

Wrang, onbevredigend en onrechtvaardig. Dat zijn de gevoelens die overblijven bij de nabestaanden van Chris Grinwis nadat de rechtbank het proces tegen de gifmoordverdachte Yvon K heeft stopgezet. Woensdag zou de rechtbank uitspraak doen in de zaak die bijna drie jaar duurde. Maar door de zelfgekozen dood van verdachte Yvon K. afgelopen maandag, werd vlak voor de finish het proces stilgezet en beëindigd. "Waar het om gaat is dat uiteindelijk Yvon K heeft weten te vluchten, zo zien mijn cliënten het.”

Volgens slachtofferadvocaat Mark van Raak zijn de nabestaanden van Grinwis, kleinkinderen van Mia en zussen van Chris, verbijsterd. “Ze hebben 2,5 tot 3 jaar naar dit proces toegeleefd. Dan wil je een strafrechtelijke veroordeling krijgen. Dat kan nu niet. Dan wil je in ieder geval een voorlopig oordeel van de rechter. Daar is het ze om te doen geweest.”

Of de familie van Chris Grinwis nog nieuwe wegen gaat bewandelen om bijvoorbeeld de erfenis van hun broer terug te krijgen, daar wil de advocaat niet op vooruitlopen. Van Raak: “Daar moet binnenskamers nog over worden gesproken."

Volgens Van Raak is de familie van Grinwis altijd al van mening geweest dat er bij Yvon K. sprake was van vluchtgevaar. Ze was nota bene consulent bij de Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde. En in haar woning is pentobarbital gevonden, het gif waaraan ook Grinwis volgens het Openbaar Ministerie onder andere zou zijn overleden.

Is er een mogelijkheid dat de dochter van Yvon K., de erfgenaam, een deel van de erfenis niet accepteert? Dat is niet echt mogelijk volgens Van Raak. "Ze kan niet een deel van erfenis aanvaarden. Het is alles of niets."

Het is volgens Van Raak zeer onbevredigend dat de strafzaak op deze manier eindigt. “Dat het na bijna drie jaar zo eindigt, dat is ontzettend bitter. Cliënten blijven dus in grote onzekerheid verkeren. Niet zozeer over de vraag óf Yvon het heeft gedaan, maar wel over de vraag welke straf Yvon zou hebben gekregen.”

Hoe de zaak rond Yvon K. in elkaar zat, zie je in deze aflevering van Misdaad Uitgelegd.