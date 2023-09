'Junkies plassen tegen het terras': ondernemers zijn klaar met overlast

Ondernemers op de Kleine Berg in Eindhoven zijn helemaal klaar met de overlast. Ze zien steeds vaker zwervers, vluchtelingen en drugsdealers en -gebruikers rondom hun terrassen. En die zorgen voor veel overlast, zeggen ze. Er is voor extra cameratoezicht gezorgd, maar de ondernemers zijn toch bang dat ze klanten zullen verliezen.

Retera ziet dat het steeds erger wordt. “We hebben last van dealers, gebruikers, zwervers en daklozen. Ze komen bedelen op ons terras. Dat willen we niet hebben. Maar ze worden steeds dwingender”, ziet hij een zorgelijke trend.

Hij doelt dan op de zwervers, daklozen of vluchtelingen die drugs gebruiken en in de buurt van de straat verblijven. Op de parkeerplaats tussen de Kleine Berg en de Bergstraat wordt ook gedeald, volgens Retera. Vooral de Kleine Berg heeft last van de drugsgebruikers.

De hele dag wordt er volgens beide heren gedeald op parkeerplaats. Daar staan auto’s met harde muziek en komen veel gebruikers drugs halen.

Ook de winkelgasten hebben er last van. Een oudere dame die inkopen komt doen, vertelt dat ze zich niet fijn meer voelt op de Kleine Berg. "De overlast is echt heel erg. Vooral hier op de hoek bij de parkeerplaats." Het weerhoudt haar niet om naar de straat te komen, 'maar angstig is het wel'. "Ik heb pas nog gezien dat hier een dealer opgepakt werd. Hij had ook een wapen bij zich."