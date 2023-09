Toekomstig Kamerlid met feesthit: ‘Ze hebben in Den Haag heus wel humor'

De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah zit nog niet eens in de Tweede Kamer, maar haar toekomstige collega’s zullen haar naam nu al niet meer vergeten. Speciaal voor haar is er een feestnummer gemaakt en zelf schittert ze ook nog eens in de bijbehorende videoclip. Na de verkiezingen maakt ze haar overstap naar de landelijke politiek. Maar kunnen ze dat daar ook waarderen? “Ze is zó geliefd dat er een liedje wordt gemaakt”, zegt imagodeskundige Anne-Marie van Leggelo. Dat is alleen maar heel erg mooi."

Maar hoe komt Lahlah erbij om te figureren in een carnavalsnummer? "Ik heb Benno maanden geleden leren kennen als gedreven en betrokken ambassadeur van het taalnetwerk in Tilburg", legt de wethouder uit. "Toen grapte hij al dat hij een liedje over me zou gaan schrijven. Ik heb toen gezegd: 'Nou, dan speel ik mee in je clip!'" Wat Lahlah alleen niet had verwacht, was dat Van Vugt ook door zou zetten.

Met de fonkelnieuwe single brengt feestzanger Benno van Vugt een ode aan de Tilburgse wethouder. En zo moet je het volgens Van Leggelo ook zien. Met een kleine knipoog. “Het is vrolijk, feestelijk en heel positief. Esmah is in Tilburg natuurlijk heel bekend en geliefd, zelfs zo geliefd dat er een liedje voor haar wordt gemaakt.”

Esmah Lahlah staat als nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Als er niets heel geks gebeurt, zal ze na de verkiezingen dus in de Tweede Kamer plaatsnemen. Maar dit carnavalsnummer zit dat volgens imagodeskundige Anne-Marie van Leggelo niet in de weg.

Samen met zijn vaste producer en tekstschrijver Andre Kooiman werkte Benno een idee uit om een feestplaat te maken op de oude Luv'- hit You're The Greatest Lover. "Een paar maanden later meldde Benno dat hij serieus was”, zegt Lahlah. En dan maakt belofte ook schuld.. "Laten we eerlijk zijn," lacht ze. "Iemand met de achternaam Lahlah die ook nog eens van carnaval houdt: hoeveel mooier kan het zijn?".

“Als je goed luistert, is dit echt een eerbetoon", zegt ze. "Het is wel echt iets Brabants. In het westen zie je dit niet zo snel, maar ze is hier zo populair dat het wel passend is." Bovendien maakt Lahlah het volgens de expert niet te gek. “Ze zat wel in het filmpje, maar niet heel prominent. Ze danst bescheiden mee, dus dit kan nog wel."

Sterker nog: het zou volgens Van Leggelo zelfs in haar voordeel kunnen werken. “Ik vind het ook wel leuk dat juist zij het doet. Veel mensen zullen dit niet van haar verwachten. Het is vernieuwend, verfrissend en dus iets heel moois. Je moet het niet te vaak doen, maar in de Tweede Kamer hebben ze heus wel humor."

