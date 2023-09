Man pleegt ontucht met jongens: twee jaar cel en tbs met dwangverpleging

Een man van 49 heeft twee jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging gekregen, omdat hij verdeeld over elf jaar ontucht heeft gepleegd met kinderen in zijn woonplaats Oirschot. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. Ook werd kinderporno bij hem gevonden. Tientallen ouders waren erbij toen de rechter uitspraak deed. “Hij heeft zijn eigen belang voorop gesteld.”

De ouders die naar het Paleis van Justitie in Den Bosch waren gekomen, voelden zich direct of indirect betrokken bij de ontuchtaffaire. Het ging immers om hun kinderen of om kinderen van dorpsgenoten met wie ze meeleefden.

Tijdens het voorlezen van de uitspraak, was het muisstil. Daarna volgde een ontlading: tranen schoten moeders en vaders in de ogen, volwassen mannen vielen elkaar huilend in de armen. “Erkenning”, riep één van hen uit. Nadat de eerste emoties verwerkt waren, kon er ook wat geglimlacht worden.

Veel leed aangedaan

De rechter begreep wat de zaak teweeg heeft gebracht. Volgens haar heeft de man de integriteit van zijn slachtoffers aangetast en zowel de kinderen als hun ouders veel leed aangedaan. De man maakte misbruik van het vertrouwen dat anderen in hem hadden, zo maakte ze duidelijk in de volle rechtszaal. Hij was bevriend met de gezinnen waarvan de kinderen die hij misbruikte deel uitmaakten. Ook veroorzaakte het gedrag van de man, die twee keer eerder is veroordeeld voor pedofiele uitwassen, grote onrust in de plaatselijke gemeenschap.

Het misbruik begon eind november 2012. De eerste jongen die eraan moest geloven, was toen net negen jaar oud. De man zat geregeld met zijn handen in de broek van hem en deed dat later ook bij zijn andere slachtoffers uit Oirschot. In enkele gevallen betastte hij ook hun edele delen.

De bal kwam in oktober 2021 aan het rollen toen een Oirschotse aangifte deed van seksueel misbruik van haar zoon. Aan de ontucht kwam pas enkele maanden later een eind. De jongen aan wie de man zich toen vergreep, was twaalf. Vrij snel daarna werd kinderporno bij de man thuis gevonden en volgden meer aangiften, van ontucht en aanranding.

Advocaat wilde vrijspraak

Twee weken geleden eiste de officier van justitie veertig maanden cel, tbs en een contactverbod. De advocaat van de man bepleitte vrijspraak voor alles waarvan zijn cliënt was beschuldigd. De rechtbank zat op één lijn met het Openbaar Ministerie. Volgens haar is er geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de aangiften en de betrouwbaarheid van de verklaring van de slachtoffers.

De rechter nam het de man kwalijk dat hij alleen zijn eigen lustgevoelens wilde bevredigen. Bovendien had ze er grote moeite mee dat hij geen openheid van zaken wilde geven over wat hij heeft misdaan.

Twee jaar cel, met aftrek van voorarrest, en het betalen van bijna 5.000 euro aan schadevergoedingen is dan ook een logische straf, vindt de rechter. Om te voorkomen dat hij weer in de fout gaat, moet zijn voorlopige hechtenis worden opgeheven. Wanneer zijn gevangenisstraf erop zit, moet hij verplicht een tbs-behandeling ondergaan. Tot grote opluchting van veel inwoners van Oirschot.