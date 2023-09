112-nieuws: mannen in berm opgepakt • autobrand zorgt voor file A58

06.50

De Veiligheidsregio laat weten dat de stank- en rookoverlast achter de rug is na een brand in een loods met compost. In totaal stond 25 kuub compost in brand.

"Dat wordt nu uit de loods gehaald zodat het goed geblust kan worden en om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Bij de brand is niemand gewond geraakt, de loods is compleet verwoest. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.